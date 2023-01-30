Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Ростелеком" ведёт переговоры по покупке сотового оператора "Мегафон"

Иллюстративная фотография

Компания "Ростелеком" заинтересована в покупке мобильного оператора "Мегафон" у холдинга USM Group, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к правительству. Информацию подтвердили три участники рынка.

Источники "Коммерсанта" рассказали, что переговоры начались в конце 2022 года. На покупку "Мегафона" претендуют и другие компании, в том числе непрофильные инвесторы.

В "Ростелекоме", "Мегафоне" и USM Group комментировать ситуацию отказались. В ФАС сообщили, что ведомство не получало ходатайства о приобретении оператора.

На фоне этих новостей акции "Ростелекома" на Мосбирже утром 30 января выросли на 9,8%, но затем вновь снизились на несколько процентов.

  • "МегаФон" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов, который обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи. В мае 2022 года компания повысила тарифы для более, чем 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%. После чего ФАС признала "Мегафон" виновной в необоснованном повышении цен на услуги связи.
  • Помимо покупки "Мегафона" на рынке обсуждают возможный выкуп "Сбером" или "Газпромом" компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Если обе сделки состоятся, в России останется лишь один частный мобильный оператор — МТС, под контролем АФК "Системы" Владимира Евтушенкова, пишет "Коммерсант".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG