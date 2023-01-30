"Ростелеком" ведёт переговоры по покупке сотового оператора "Мегафон"

Компания "Ростелеком" заинтересована в покупке мобильного оператора "Мегафон" у холдинга USM Group, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к правительству. Информацию подтвердили три участники рынка.

Источники "Коммерсанта" рассказали, что переговоры начались в конце 2022 года. На покупку "Мегафона" претендуют и другие компании, в том числе непрофильные инвесторы.

В "Ростелекоме", "Мегафоне" и USM Group комментировать ситуацию отказались. В ФАС сообщили, что ведомство не получало ходатайства о приобретении оператора.



На фоне этих новостей акции "Ростелекома" на Мосбирже утром 30 января выросли на 9,8%, но затем вновь снизились на несколько процентов.