"Ростелеком" ведёт переговоры по покупке сотового оператора "Мегафон"

Компания "Ростелеком" заинтересована в покупке мобильного оператора "Мегафон" у холдинга USM Group, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к правительству. Информацию подтвердили три участники рынка.
Источники "Коммерсанта" рассказали, что переговоры начались в конце 2022 года. На покупку "Мегафона" претендуют и другие компании, в том числе непрофильные инвесторы.
В "Ростелекоме", "Мегафоне" и USM Group комментировать ситуацию отказались. В ФАС сообщили, что ведомство не получало ходатайства о приобретении оператора.
На фоне этих новостей акции "Ростелекома" на Мосбирже утром 30 января выросли на 9,8%, но затем вновь снизились на несколько процентов.
- "МегаФон" — один из крупнейших в России телекоммуникационных операторов, который обслуживает более 74 млн абонентов сотовой связи. В мае 2022 года компания повысила тарифы для более, чем 16,5 миллиона абонентов в среднем на 12%. После чего ФАС признала "Мегафон" виновной в необоснованном повышении цен на услуги связи.
- Помимо покупки "Мегафона" на рынке обсуждают возможный выкуп "Сбером" или "Газпромом" компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"). Если обе сделки состоятся, в России останется лишь один частный мобильный оператор — МТС, под контролем АФК "Системы" Владимира Евтушенкова, пишет "Коммерсант".
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