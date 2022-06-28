В России ухудшилось интернет-покрытие

Из-за нехватки оборудования операторы мобильных сетей демонтируют роутеры 4G в малонаселённых пунктах и перемещают их в крупные города. Об этом рассказывает The Insider.

После российского вторжения в Украину и санкций, введённых в ответ на него, из России ушли главные поставщики телекоммуникационного оборудования: шведская Ericsson, финская Nokia и китайская Huawei. В результате операторы российских мобильных сетей столкнулись с дефицитом оборудования, необходимого для обеспечения высокоскоростного интернета.

Как рассказал руководитель проектов по строительству телекоммуникационной сети Игорь Ящук, операторы "большой четвёрки" – МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2 – приняли решение о закупке б/у оборудования за границей. Кроме того, операторы переносят роутеры 4G из малонаселённых пунктов в более крупные.

"Теперь в этих зонах появляются дыры, и либо пользователей выкидывает из сети, либо происходит перезагрузка", – сообщил Ящук. Он отметил, что на местах остаются базовые станции с параметрами ниже 4G.

О вероятных сбоях связи из-за дефицита оборудования говорили ещё в конце марта 2022 года. Тогда операторы предупреждали, что резервов им хватит на четыре-шесть месяцев, – с июля-августа риск аварий и нестабильной работы сети возрастёт.