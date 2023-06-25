Ростов-на-Дону: репортаж об одном дне захваченного города

Утром 24 июня Ростов-на-Дону продолжал жить своей обычной жизнью, хотя ночью в него вошли мятежные войска. Работали магазины, банки, рынки, дети купались в Гремучем ключе. Общественный транспорт ходил по расписанию, лишь маршруты по Буденновскому проспекту направили в объезд.

Заметных отличий было не много: на улицах меньше людей, чем обычно, длинные очереди на заправках и танк, стоявший в воротах цирка.

Весь день город был захвачен наемниками ЧВК "Вагнер" – группировки, которая вместе с армией России воюет против Украины. Но кажется, в самом Ростове это мало кого беспокоило. К ночи, когда наемники начали покидать город, их командира Евгения Пригожина провожали по сути как триумфатора.

Подозрение, что в городе происходит что-то необычное, появлялось ближе к центру – при подходе к перекрестку Буденновского проспекта и Большой Садовой. На центральных магистралях движение перекрыли три легковых машины, возле которых стояли люди с автоматами. Они останавливали автотранспорт, но пешеходы пересекали дорогу по подземному переход и спокойно шли дальше.

Напротив ЦУМа, рядом со зданием, где находится знаменитое ростовское кафе "Золотой колос", остановился армейский грузовик. От этого перекрестка по Буденновскому с обеих сторон улицы буквально через каждые 100 метров находились мужчины в камуфляже – патруль. Стояли, сидели, отдыхая, и ни на что не реагируя. Вдалеке постепенно собирался народ, самые любознательные шли к перекрестку.

Селфи на фоне танков

По периметру Пушкинская-Буденновский проспект-улица Горького военных было еще больше. Здесь же стояли БТРы, два танка – друг против друга, у цирка – еще один. Кажется, он не вписался габаритами в ворота и будто застрял, зажатый двумя кирпичными столбами с рекламой опасных животных, которых хлыстом и едой заставляют развлекать зрителей. Техника и военные стояли во дворе и у здания штаба Южного военного округа.

Это – бойцы ЧВК "Вагнера", которые во главе с основателем Евгением Пригожиным подняли мятеж после того, как их позиции обстреляли российские военные. Впрочем, Минобороны России это отрицало и настаивало, что никакого обстрела не было. Тем не менее, несколько тысяч наемников выступили от границы оккупированных украинских областей через Воронеж на Москву, а еще одна группа – на Ростов и утром фактически захватила город, заняв стратегические здания, в первую очередь, штаб ЮВО.

Напротив штаба быстро собралась толпа горожан, кто-то пришел с семьями, некоторые с детскими колясками и собаками на поводке. Одни обсуждали между собой политическую обстановку, другие общались с людьми в камуфляже. Жители делали фото с военными и селфи на фоне танка, снимали на телефоны – никто не мешал. Два иностранных журналиста вели прямой эфир. Кажется, никто не воспринимал угрозу людей с оружием всерьез.

"Сейчас ничего плохого не происходит. Военные идут во "Вкусно и точка", едят вместе с обычными людьми. Тревожно было только когда прочитала новости о сегодняшних событиях, не было подробностей, только что военные оцепили город. Потом, когда увидела все своими глазами, тревога прошла", – рассказывает девушка Лена.

Вагнеровцы общались с горожанами подчеркнуто доброжелательно. "Пройдите, пожалуйста, уважаемые, от проезжей части, здесь ездит техника, может вам навредить, – просили они периодически людей и демонстративно повторяли: "Мы не хотим ничего плохого мирным жителям". Некоторые из них скрывают лица под маской, другие не прячутся, но просят их не снимать.

Нам надо еще сегодняшний день пережить

Постепенно люди разбиваются на группы и общаются.

"Мы говорим это уже после Попасной – растет недовольство, гибнут люди, наши братья – чьи-то дети, сыновья, – объясняет толпе один из бойцов ЧВК, судя по нашивкам не рядовой. – Мы хотим донести это недовольство. Мы воевали полтора года, выполняли свои задачи, хорошо, я думаю. Хотя сказать, что ребята из Минобороны плохо воюют – нет. Но не дают и нам, и им, потому что есть отцы-командиры. Никто не доволен происходящим, поэтому мы все здесь".

– А почему вы пошли в Вагнер? – спрашивают из толпы.

– Кормят хорошо, стреляю хорошо, домой не хочу, – шутливо отвечает один из людей в камуфляже.

Другой говорит с пафосом.

– Потому что мы присягу родине давали. А то, что происходит с нашей страной и с командованием – управляет просто стадо. Я родину защищаю.

– А нельзя защищать без войны?

– Не в нашем мире. Если не показывать, что у нас тоже есть сила, рано или поздно нас съедят. Нам надо еще сегодняшний день пережить – мы не живем завтрашним днем, мы живем сейчас.

Он говорит, что "ЧВК" и Пригожин прибыли в Ростов для переговоров с командованием Миноброны. Здесь – штаб ЮВО, к тому же это ближайший крупный российский город при выезде из оккупированной Донецкой области. Но когда у него спрашивают, о чем будут переговоры, мнется: "Как нам скажут командиры".

В нескольких местах молодые люди в гражданской одежде устанавливают флаги "ЧВК". Среди собравшихся не только сторонники войны.

"Я не хочу этого. Я просто хочу мира, и все – хватит нам Чечни, Афганистана", говорит женщина средних лет.

Рядом двое москвичей обсуждают что-то с людьми в форме, не очень-то похожими на опытных военных. Москвичи ехали на юг в отпуск, но узнав о происходящем, остановились в Ростове. Один из них, Иван, громко оправдывает мятежников.

"Им не дают воевать, не обеспечивают провизией. Минобороны обостряет конфликт между теми, кто пошел по зову сердца и кому важнее "уставщина", кто мешает выполнению боевых задач и лишает смысла СВО", –поясняет он дежурными фразами. Конфликт Пригожина и Минобороны длится уже много месяцев.

– Вы сторонник СВО? – спрашивают у него.

– Конечно! Это, конечно, хорошо, но мы воюем не с Украиной – это надо понимать, а с НАТО и воюем уж давно, вновь повторяет Иван заученно.

– А вы сами то служили?

– Не служил, не воевал, на фронте не был и не собираюсь, так как очень много случаев беспредела от военных. Если бы не это – конечно пошел бы.

"Поговорить с руководством нашей долбаной страны"

Ростовчан, которые поддерживают "ЧВК", много. К "вагнеровцам" в городе привыкли, у многих в их рядах друзья и родственники.

Кто-то принес наемникам еду и продукты. Впрочем, кому-то это не нравится. Две женщины ссорятся и кричат друг на друга. Один из бойцов их успокаивает: "Девочки, не ссорьтесь". Но они еще долго ругаются.

Еще один наемник "ЧВК" рассказывает, что уже после начала похода на Ростов они столкнулись с армейскими вертолетами и подбили один из них.

"Колонна попала под обстрел, не доезжая 15 километров до Ростова, на трассе. Мы ехали поговорить, а они подняли три экипажа вертолетов, один открыл огонь по нам. Было повреждено несколько единиц техники, пострадал личный состав. Мы сбили системой ПВО этот вертолет".

На вопрос, зачем они шли в Ростов, отвечает: "Поговорить с вышестоящим руководством нашей долбаной страны, которое говорит, что все идеально, а по факту нет ничего. В итоге нас еще объявили террористами".

После 14 часов обстановка накаляется. Бойцы ЧВК стали убеждать людей разойтись по домам, объясняя это безопасностью "мирняка" – гражданских жителей.

Неожиданно раздаются звуки взрыва и стрельба. Людей на улице сразу же разгоняют, на крыше штаба появляется пулемет, мужчины в форме грузятся в БТРы. Мгновенно распространяются слухи о том, что со стороны Аксая в город входят чеченские боевики батальона "Ахмат". Паника становится заметнее: железнодорожный и автомобильный вокзалы оказываются переполнены желающими покинуть город, на заправках выстраиваются огромные очереди. Слухи растут как снежный ком, подогреваемые постоянными новостями – немного сбоит телеграм, но интернет никто не блокирует: там пишут, что колонны "ЧВК" якобы дошли до Воронежа и вступили в бой, вошли в Липецкую область, еще несколько часов – и войдут в Москву.

Бойцы "Ахмата", если верить нескольким видео, действительно в это время направлялись в Ростов, но не особенно спешили и коротали время в пробке на въезде.

Колонны наемника ЧВК "Вагнер" прошли Воронеж, но боев как таковых не было, а в Липецкой области их движение решили остановить, перекопав трассу.

К вечеру наступает неожиданная развязка: если верить сообщениям пресс-службы белорусского президента, он выступил переговорщиком между Кремлем и Пригожиным и уговорил его отступить.

Уже ночью от штаба ЮВО, взламывая асфальт, тянутся танки и другая военная техника. Пригожин выезжает на автомобиле. Вокруг собрались толпы горожан, многие снимают на телефоны, машут руками и скандируют: "Вагнер!". Машина притормаживает, Пригожин в фирменной кепке с довольной улыбкой пожимает руки нескольким молодым людям.