Спецбригада из спецслужб

В какие отдельные игры играет ФСБ на этой войне? Как спецслужбы обращают в свою пользу критику Минобороны, Верховного главнокомандующего и всего хода спецоперации", которая исходит от Евгения Пригожина, Игоря Стрелкова (Гиркина) и Константина Затулина? В чем расходятся интересы ФСБ, ГРУ и Кремля? И какова доля денег в этих интересах? Об этом журналист-расследователь Илья Давлятчин, публицист Андрей Пионтковский и автор телеграм-канала "Занимательная конспирология" Сергей Ковальченко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева