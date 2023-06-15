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Лицом к событию

Спецбригада из спецслужб

Евгений Пригожин, Константин Затулин и Игорь Стрелков (Гиркин), коллаж

В какие отдельные игры играет ФСБ на этой войне? Как спецслужбы обращают в свою пользу критику Минобороны, Верховного главнокомандующего и всего хода спецоперации", которая исходит от Евгения Пригожина, Игоря Стрелкова (Гиркина) и Константина Затулина? В чем расходятся интересы ФСБ, ГРУ и Кремля? И какова доля денег в этих интересах? Об этом журналист-расследователь Илья Давлятчин, публицист Андрей Пионтковский и автор телеграм-канала "Занимательная конспирология" Сергей Ковальченко. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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