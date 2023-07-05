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Ростовчанину дали два года колонии за хакерские атаки на сайты компаний РФ

Иллюстративное фото

Суд в Ростове-на-Дону обвинил местного жителя Игоря Баяндина в хакерских атаках на сайты российских компаний, вызванных его антивоенной позицией. Ростовчанина приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в полмиллиона рублей.

Согласно приговору, Баяндин совершил атаки на сайты компаний, "относящихся к критической информационной инфраструктуре России". Помимо них, он заблокировал ресурсы организаций банковской, топливно-энергетической и коммуникационной сфер. Сделал он это, поскольку "негативно относился" к российскому вторжению в Украину.

Баяндин признал вину в полном объёме.

Ранее суд в Ростове-на-Дону обвинил ещё одного местного жителя в атаках на сайты российских ведомств, в том числе – Кремля.

  • За 2022 год было опубликовано 667 миллионов записей персональных данных, украденных в России у компаний и государственных структур. Это почти в 2,7 раза больше, чем в предыдущем году.
  • Эксперты напрямую связали рост утечек с российским вторжением в Украину. С начала войны произошло несколько крупных утечек данных пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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