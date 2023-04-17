За год в России утекли не менее 667 млн записей персональных данных

За 2022 год из российских компаний утекли 667 миллионов записей персональных данных. Это почти в 2,7 раза больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад InfoWatch.

В открытом доступе оказались имена, даты рождения, телефоны, адреса фактические и электронных почт, паспортные данные, детали заказов, хеш-пароли и другая чувствительная информация. По словам данным сервиса по мониторингу даркнета DLBI, в публичный доступ попали около 100 миллионов уникальных адресов e-mail и 110 миллионов уникальных телефонных номеров.

Эксперты компании InfoWatch напрямую связывают рост числа утечек с войной в Украине. С начала российского вторжения в Украину произошло несколько крупных утечек данных пользователей, а государственные сайты стали чаще подвергаться DDoS-атакам.

Среди источников утечки данных россиян были: банки (Сбер и Совкомбанк), авиакомпании ("Победа", Utair), Мосгортранс, РЖД, сервисы бронирования билетов, операторы связи, Почта России, ГИБДД, СДЭК, онлайн-магазины и сервисы доставки, "Госуслуги", "Московская электронная школа", "Мои Документы", медицинские сервисы, ювелирные сети, онлайн-кинотеатры и СМИ, сообщали "Сетевые свободы" в конце декабря 2022 года.

Опрошенные РБК эксперты отметили, что подавляющее большинство утекших данных россиян были выложены на форумах и в тематических телеграм-каналах – бесплатно. Таким образом, по мнению представителя компании в сфере информационной безопасности Group-IB Валерия Баулина, мотивом хакеров был "репутационный или экономический ущерб российскому бизнесу и его клиентам". По подсчётам Group-IB, утечек может быть в два раза больше – 1,4 миллиарда строк данных пользователей.