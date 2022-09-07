Ростовчанину дали полгода тюрьмы: он не сообщил об оправдании терроризма

Шахтинский городской суд в Ростовской области признал местного жителя Амирхамзу Набиева виновным в том, что он не сообщил об оправдании терроризма, и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Набиев уже отбывает срок в колонии по другому делу.
По версии следствия, Набиев знал, что его сокамерник публично оправдывает террористическую деятельность и призывает к совершению терактов. Набиев умышленно не сообщил об этом правоохранителям, хотя времени было достаточно, решил суд.
- Статья о несообщении о преступлении появилась в российском уголовном кодексе в 2016 году. Максимальное наказание по ней – один год лишения свободы. Осуждённым по этой статье преимущественно назначают штрафы в размере до ста тысяч рублей.
- Кавказ.Реалии приводят два примера, когда судили именно за недонесение об оправдании терроризма: в Якутии в 2018 году и во Владимирской области в 2021 году.
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