Ростовчанину дали полгода тюрьмы: он не сообщил об оправдании терроризма

Шахтинский городской суд в Ростовской области признал местного жителя Амирхамзу Набиева виновным в том, что он не сообщил об оправдании терроризма, и приговорил его к шести месяцам лишения свободы. Набиев уже отбывает срок в колонии по другому делу.

По версии следствия, Набиев знал, что его сокамерник публично оправдывает террористическую деятельность и призывает к совершению терактов. Набиев умышленно не сообщил об этом правоохранителям, хотя времени было достаточно, решил суд.