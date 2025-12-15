Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников

Ряд регионов России, в том числе Ростовская и Белгородская области, в ночь на 15 декабря подверглись атаке беспилотников.

Минобороны России заявило о 146 сбитых украинских беспилотниках над 12 регионами и акваторией Каспийского моря.

Над Ростовской областью, по данным ведомства, было сбито восемь дронов. Губернатор Юрий Слюсарь заявил, что массированной атаке подверглись Ростов, Каменск, Новошахтинск, Каменский, Константиновский и другие районы. Никто не пострадал, повреждены автомобили, частные дома и остекление ряда строений.

В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП остановлена работа водозабора и насосной станции. Без водоснабжения остаются жители микрорайона Заводской в Каменске, хутора Масловка и станции Погорелово, сообщил он.

Согласно анализу Astra, одной из вероятных целей мог быть филиал Новошахтинского завода нефтепродуктов – он находится в двух километрах от места пожара в Ростове-на-Дону.

Вечером 14 декабря был нанесен удар по ТЭЦ "Луч" в Белгороде. Об ударе по теплоэлектроцентрали сообщили телеграм-каналы "Пепел" и Astra. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура, не уточнив, какой именно это был объект.

ТЭЦ "Луч" – газотурбинная теплоэлектроцентраль, которая беспечивает электричеством и теплом часть микрорайона "Харьковская гора" и другие районы Белгорода, сообщает "Настоящее Время". Она уже подвергалась атакам.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более чем 10 беспилотниках, летевших, как утверждается, на Москву. О взрывах сообщали жители подмосковного города Кашира.