РСЕ/РС открывает стриминговую платформу Votvot

25 апреля начинается работа стриминговой платформы Votvot – нового русскоязычного мультимедийного проекта медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Votvot обеспечивает знакомство с преимущественно недоступными в России программами и передачами на темы культуры с участием авторов, творчество которых ограничено к распространению или запрещено из-за их критики военного вторжения в Украину.

Votvot характеризует себя как платформу для свободного выражения мнений для широкой аудитории, в том числе для молодежи, интересующейся альтернативами традиционным новостным программам. На платформе можно найти, среди прочего, документальные фильмы, театральные постановки, концерты, детские образовательные программы. Votvot, в частности, получил эксклюзивные права на запись концерта рэпера FACE, который не может вернуться в Россию из-за осуждения войны против Украины. Также в списке предложений платформы - туристическое шоу и музыкальная антология "Страна грёз с Олегом Скрипкой", посвящённое музыке и культурному наследию Украины. Votvot предлагает вниманию аудитории документальные фильмы Андрея Лошака и Виталия Манского, в том числе их новые работы.

Приложение Votvot бесплатно доступно на сайте votvot.tv, во всех крупных магазинах мобильных приложений и приложений Smart TV, а также в социальных сетях. Медиакорпорация РСЕ/РС разработала схему обхода цензурных ограничений, чтобы обеспечить широкий доступ к контенту Votvot в России.