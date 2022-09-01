Сооснователь "Сколкова" отказался от гражданства России и уехал в Карабах

Российский предприниматель и инвестор армянского происхождения Рубен Варданян сообщил, что переехал в Нагорный Карабах. Бизнесмен опубликовал видео, в котором сообщил, что отказался от гражданства России.

"Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (армянское название Карабаха - РС) как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно", — сказал Варданян.

По словам Варданяна, из-за событий последних двух лет у многих жителей самопровозглашённого Нагорного Карабаха появились апатия и ощущение брошенности.

"Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с арцахцами", — заявил сказал предприниматель.

В разговоре с РБК Варданян сообщил, что передаст все свои активы в России в управление партнёрам и в семейный фонд.

Рубен Варданян — президент компании "Варданян, Бройтман и партнеры", сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления "Сколково". До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании "Тройка Диалог".

Осенью 2020 года Варданян призывал президента России вмешаться в обострившийся конфликт Армении и Азербайджана по поводу принадлежности самопровозглашённого Нагорного Карабаха.

В конце 2020 года после 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.



По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.

Летом 2022 года Азербайджан указывал на несоблюдение ряда подписанных договорённостей по Карабаху и подчёркивал, что армянские вооружённые силы не полностью выведены с территорий, перешедших под контроль Баку.