Рубио: Россия годами нарушала договор СНВ-III

Россия, приостановившая своё участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в 2023 году, "годами нарушала его положения", заявил госсекретарь США Марко Рубио. Срок действия договора истёк 5 февраля 2026 года.

"Сторонники контроля над вооружениями и многие представители СМИ пытались представить истечение срока действия договора как знак того, что Соединённые Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений. Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение условий договора СНВ-3 в 2023 году, после того как годами нарушала его положения", – сказал глава Госдепартамента.

По словам Рубио, новый договор требует участия как минимум двух держав, и США либо берут на себя обязательства в одностороннем порядке, либо признают, что новая эра "требует нового подхода". "Не старого доброго договора СНВ-III, а чего-то нового", – добавил он. Госсекретарь подчеркнул, что будущее соглашение должно учитывать возможность одновременного противостояния США двум ядерным соперникам – России и Китаю.

Рубио отметил, что прежние модели контроля над вооружениями, основанные на двусторонних соглашениях между Вашингтоном и Москвой, устарели на фоне расширения ядерного арсенала Китая. По его словам, с 2020 года Пекин увеличил число боеголовок с немногим более 200 до более чем 600, а к 2030 году их количество может превысить 1000. Соглашение, не учитывающее этот фактор, "несомненно, сделает Соединённые Штаты и наших союзников менее защищёнными", заявил он.

Госсекретарь также сослался на позицию президента США Дональда Трампа, который "ясно, последовательно и недвусмысленно" дал понять, что будущий контроль над вооружениями должен касаться "не одного, а обоих ядерных арсеналов, равных по силе противнику".

Россия официально уведомила США о приостановке участия в СНВ-III 21 февраля 2023 года. Президент Владимир Путин объяснял это поставками западного оружия Украине и настаивал на учёте совокупного ядерного потенциала союзников США по НАТО. В МИДе при этом заявляли, что Москва продолжит соблюдать количественные ограничения и обмениваться уведомлениями о пусках баллистических ракет.

Больше новостей Радио Свобода: