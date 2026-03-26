WP: оружие для Украины США могут перенаправить на Ближний Восток

Министерство обороны США (по указу президента Дональда Трампа ему присвоено также наименование военное министерство) рассматривает вопрос о перенаправлении оружия, изначально предназначенного для Украины, на Ближний Восток, пишет в четверг The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Возможность такого решения в публикации связывается с тем, что война США и Израиля с Ираном, начавшаяся в конце февраля, создаёт нагрузку на поставки некоторых наиболее важных боеприпасов для американских военных.

Речь идёт, в частности, о ракетах-перехватчиках для ПВО, которые были заказаны НАТО в рамках запущенной в прошлом году инициативы по закупкам американского оружия для Киева.

Обсуждения ведутся на фоне наращивания операций США в регионе, говорится в публикации. Адмирал Брэд Купер, командующий американскими силами на Ближнем Востоке, ранее на этой неделе заявил, что Соединённые Штаты поразили более 10 000 целей на территории Ирана и продолжают попытки "ограничить возможности страны распространять своё влияние за пределами границ".

Представитель Пентагона заявил в комментарии газете, что ведомство будет стремиться "обеспечить американские войска, а также войска союзников и партнеров всем необходимым для ведения боевых действий и победы".

В НАТО на запрос издания ответили, что члены альянса и его партнёры продолжают вносить свой вклад в программу "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL), которая обеспечивает поставки американских вооружений Украине. "Оборудование непрерывно поступает в Украину", - сказал представитель Североатлантического союза, добавив, что "сумма, обещанная в рамках инициативы PURL на данный момент, составляет несколько миллиардов американских долларов".







