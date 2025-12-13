Ссылки для упрощенного доступа

Спецпосланник президента США объявил о снятии санкций с белорусского калия

Встреча Александра Лукашенко с американским спецпосланником Джоном Коулом. 12 декабря 2025 года
Встреча Александра Лукашенко с американским спецпосланником Джоном Коулом. 12 декабря 2025 года
Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия, сообщил специальный посланник президента США Джон Коул после переговоров с лидером Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

"В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", – передает слова Коула белорусское государственное информагентство "БелТА".

Джон Коул второй день проводит переговоры с Лукашенко в Минске. По его словам, переговоры "были очень продуктивными". Коул также отметил, что общение на тему санкций между Вашингтоном и Минском будет продолжаться и далее.

Ожидается, что в ответ на снятие санкций с "Беларуськалия" белорусские власти освободили более ста политзаключенных.

  • США внесли в санкционный список "Беларуськалий" – крупнейший производитель калийных удобрений в Европе – в августе 2021 года. Это произошло в годовщину президентских выборов в Беларуси, которые не были признаны западными странами из-за обвинений в фальсификациях.
