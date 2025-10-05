Рубио: заложников в Газе необходимо освободить в ближайшие дни

В секторе Газа сейчас нет режима прекращения огня, но израильские военные временно прекратили бомбардировки. Об этом в воскресенье заявил представитель израильского правительства. По его словам, в оборонительных целях военные по-прежнему могут применять оружие.

Прекратить бомбардировки в Газе призвал ранее президент США Дональд Трамп - после того, как представители воюющей с Израилем радикальной группировки ХАМАС сообщили о готовности в ближайшее время освободить всех удерживаемых заложников, а также провести переговоры о других аспектов мирного плана, ранее на этой неделе предложенного президентом Трампом.

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье, выступая на телеканале CBS News, заявил, что прекращение ударов по Газе необходимо для освобождения заложников. Рубио отметил, что сейчас идут интенсивные переговоры о том, как обеспечить освобождение заложников и передачу тел погибших. Израильские СМИ сообщают, что израильская делегация вечером в воскресенье отправится в Египет, власти которого выступают в роли посредника. Непрямые переговоры с ХАМАС, как пишет в частности Bloomberg, должны пройти в понедельник.

Президент США предположил, что они будут идти несколько дней.

В интервью Fox News Рубио отметил, что сейчас нет стопроцентной гарантии, что мирный план Трампа сработает, однако, если удастся в сжатые сроки, то есть в ближайшие дни, освободить заложников в обмен на отвод израильских войск на линию, которую они занимали до последнего наступления, это будет важным сигналом о том, что ХАМАС серьёзно настроен на мирное урегулирование.

По словам госсекретаря США, война в Газе ещё не закончена, однако шансы на освобождение всех заложников сейчас выше, чем когда бы то ни было с момента их захвата.

Рубио при этом признал, что добиться соглашения о разоружении ХАМАС и передаче Газы под контроль технократического правительства будет непросто. Ранее ХАМАС в принципе согласился с возможностью передачи власти независимому палестинскому кабинету, но подчеркнул, что ХАМАС будет участвовать в работе палестинских структур "и вносить ответственный вклад". Это прямо противоречит плану президента США, потребовавшего от движения полностью покинуть сектор.

Президент Трамп в эфире CNN в воскресенье заявил, что ХАМАС столкнётся с "полным уничтожением" в ходе боевых действий, если не согласится на мирный план. При этом он вновь призвал Израиль прекратить удары, пока идут переговоры.



7 октября исполняется два года со дня нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС, на Израиль, тогда были захвачены около 250 заложников, сейчас группировка удерживает около 50 (часть из них погибли). Израиль начал в ответ операцию в Газе, многие страны мира критикуют её, указывая на гибель мирных жителей и ухудшение гуманитарной ситуации в секторе. В воскресенье в Амстердаме проходит массовый марш за прекращение войны в Газе, участвуют, по оценкам полиции, около 250 тысяч человек.



