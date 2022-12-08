В Великобритании впервые за 30 лет разрешили построить угольную шахту

Правительство Великобритании выдало разрешение на строительство угольной шахты – первой за 30 лет. Решение раскритиковали с разных сторон.

Ожидается, что новая шахта создаст около 500 рабочих мест и будет производить 2,8 миллиона тонн угля в год. Власти Великобритании заявили, что этот уголь заменит импортный – использовать его планируют для производства стали, а не электроэнергии.

Однако большинство британских сталелитейных заводов уже отказались от использования угля с будущей шахты из-за высокого содержания в нём серы. Экспорт угля в Евросоюз тоже под вопросом, так как его предприятия постепенно переходят с угля на более экологичные методы выплавки стали.

Экологи подсчитали, что шахта будет ежегодно выбрасывать около 400 миллионов тонн парниковых газов, что эквивалентно 200 тысячам автомобилей на дорогах. Противники проекта также подчёркивают, что новые угольные разработки нанесут удар по статусу Великобритании как мирового лидера по переходу на возобновляемые источники энергии.

В британском же правительстве считают, что шахта окажет "в целом нейтральное влияние на изменение климата". Также власти пообещали, что она не помешает планам страны достигнуть нулевого уровня выбросов к 2050 году, так как в 2049 году её заморозят.

Вторжение России в Украину заставило европейские страны пересмотреть планы по переходу на "зелёную" энергетику. Увеличившиеся цены на газ и непредсказуемость российских поставок подталкивают страны Европы к выбору угля для производства энергии.

По данным аналитиков из Bank of America, с начала войны производство энергии на угольных электростанциях в Европе выросло на 25% по сравнению с уровнем прошлого года. За тот же период европейский импорт угля из Австралии, Южной Африки и Индонезии увеличился более чем в 11 раз, подсчитали в консалтинговой компании Coalmint.

Помимо новой шахты, Великобритания также разрешила бурение новых нефтяных и газовых скважин в Северном море. Чехия передумала сокращать добычу угля, а Франция возобновила работу закрытой угольной электростанции.