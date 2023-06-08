Румыния сократит число сотрудников посольства РФ более чем вполовину

Бухарест потребовал от Москвы сократить штат посольства в Румынии на 41 человека. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равной числу сотрудников дипмиссии Румынии в России. Об этом сообщил румынский МИД.

В общей сложности Россия должна была сократить более 50 человек, но так как не все должности заняты, то Румынию покинут 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата. На прекращение работы даётся 30 дней.

Румынское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение о сокращении персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после того, как Москва развязала агрессивную войну против Украины.

МИД России пообещал дать соответствующий ответ.

После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал несколько российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам.

В феврале Румыния приостановила работу Русского дома в стране, отметив, что российская сторона преднамеренно искажала реальность и историческую правду с целью повлиять на общественное мнение румын. Русский дом обвинения отверг и выразил сожаление в связи с решением Бухареста.

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