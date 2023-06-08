Румыния сократит число сотрудников посольства РФ более чем вполовину

Бухарест потребовал от Москвы сократить штат посольства в Румынии на 41 человека. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равной числу сотрудников дипмиссии Румынии в России. Об этом сообщил румынский МИД.
В общей сложности Россия должна была сократить более 50 человек, но так как не все должности заняты, то Румынию покинут 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата. На прекращение работы даётся 30 дней.
Румынское внешнеполитическое ведомство также отметило, что решение о сокращении персонала дипмиссии отражает текущий уровень отношений между двумя странами после того, как Москва развязала агрессивную войну против Украины.
МИД России пообещал дать соответствующий ответ.
- После нападения России на Украину Румыния присоединилась к санкциям в отношении Москвы. В прошлом году Бухарест выслал несколько российских дипломатов, а также ограничил выдачу виз россиянам.
- В феврале Румыния приостановила работу Русского дома в стране, отметив, что российская сторона преднамеренно искажала реальность и историческую правду с целью повлиять на общественное мнение румын. Русский дом обвинения отверг и выразил сожаление в связи с решением Бухареста.
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