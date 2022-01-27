"Для них триллер, для нас реальность". Рунет о фильме про Навального

На фестивале независимого кино Sundance состоялась премьера документального фильма об Алексее Навальном (интервью с режиссёром Дэниелом Роэром можно почитать здесь).

Фильм, как и многие другие работы на фестивале, был доступен онлайн. Вот какими глазами, например, его смотрели прокремлёвские зрители.

Илиас Меркури:

Ничего нового, кроме постоянно говорящего на английском Навального и появления в кадре Грозева, с которым наш Алекс якобы "подружился в Твиттере". По формату – нечто похожее на сказки семейства Ким Кардашьян.

Андрей Вышинский:

Довелось посмотреть фильм пропагандистов НВО о Навальном. В итоге: впечатления ещё хуже, чем ожидалось и это не шутка. Что первым делом бросается в глаза – что кино явно не для российского зрителя. Навальный разговаривает на английском даже в бытовых сценах. Кроме этого, фильм нельзя посмотреть с российских айпи-адресов, т.е. создатели нам сразу дали понять, что фильм для американцев. Что логично, смотреть эту агитку у нас толком и некому.

Есть и реально смешные моменты, как, например, знаменитый звонок Навального своему "чекисту-отравителю". В подлинность этого материала в России верят только самые упоротые навальнисты. Очевидно, что если бы Навального вёл агент спецслужб, то голос бы идентифицировал легко, не говоря уже о том, зачем ФСБ-шнику трепаться по телефону, выдавая секретную информацию.

Ещё можно заметить откровенно пропагандистское утверждение создателей о "популярном политике" Навальном. Рейтинг Алексея до выхода фильма составлял 2% , а после упал ещё на 0,7%. По сути, популярнее его даже отставной генерал Явлинский.

Но ответ на главный вопрос мы так и не получили? Зачем надо было снимать этот фильм, ведь с коммерческой точки зрения он провален в той же самой Америке. Видимо, пилить и в Штатах умеют.

Александр Коц:

Беглый просмотр фильма HBO о Навальном показал, что он явно снимался не для российской аудитории. Сделано, конечно, все дорого-богато, но с пренебрежительным отношением к фактам. Как будто можно было ожидать что-то объективное.

И вообще знаете почему "режим" не до конца отравил Навального, а только на пол-шишечки? Потому что Навальный – "очень популярный политик". И режим просто испугался его многочисленных сторонников. Это при среднем уровне доверия-то в районе 2,5 процентов.

А вот более сочувственный взгляд.

Анна Монгайт:

Нервничаешь, ждешь этот фильм о Навальном, конечно, потому что он о тебе . О нас. И посмотрев его в ночи, конечно, уже не до сна. При этом там ничего нет, чего бы не знали люди, находящиеся в медиапотоке. И в этом разочарование. Но это очень внятно рассказанная история. От отравления до задержания. Самое ценное для меня – иллюзия, что ты можешь остановить время. Вот Навальный смеется, любит, на свободе, с Христо и командой они делают невозможное, раскрывая попытку его убийства, и кажется ничего не предрешено. Его еще не посадили. Политические часы еще можно переставить.

Для меня самое ценное– это микросекунды. Вот кадры, которые мы никогда не видели– он худой, как щепка, учится ходить в шарите.

Кадры, где вся команда узнает, что видимо это был "новичок" – и их это искренне поражает, всех поражает. Зачем?! Реакции – самое ценное в фильме.

Валерия Ратникова:

Расследование отравления – триллер, за которым мы с вами год назад наблюдали в ленте новостей, а для американского зрителя сегодня это захватывающий фильм. Который к сожалению для нас реальность.

Алиса Таёжная:

Я всегда на скепсисе с политическими доками, особенно если снято по горячим следам. здесь же – чистый докуфикшн, который смотрится совсем иначе, если ты из России и следишь за новостями. что не отменяет того, что свобода, безопасность и здоровье – святое право каждого.

Даша Дадли:

Общий вердикт: обязателен к просмотру. Несмотря на то, что работа явно дебютная и режиссёр старается не пропустить ни одного факта. Имхо, напоминает больше хронику, чем документальное кино. Тем не менее, даже зная сам сюжет и детали, после этого фильма начинаешь видеть картинку изнутри, а не через репортажи СМИ. Как именно работала команда Навального, как они между собой общаются, почему в итоге приняли то или иное решение, и т.д.

В целом, на мой вкус, это фильм про то, как команда ярких, талантливых политиков-блогеров, делающих классные митинги и расследования, столкнулась с новой устойчивостью авторитарных режимов, тупых и тяжеловесных, но при этом устойчивых, как танк. Фильм где-то захватывающий, где-то затянутый, где-то трогательный и грустный, где-то весёлый.

Ксения Туркова:

Первой мыслью, на которой я себя поймала, когда смотрела фильм Navalny, было: “Ну и что? Мы же все это и так знаем”. Но потом посмотрела на реакцию своего мужа – американца, который ничего не знал ни о том, как нашли отравителей, ни о “работе по трусам”, ни о других деталях покушения, возвращения, задержания, да и в целом подробностей жизни и работы Алексея.

На звонке Кудрявцеву он просто не мог дышать и то и дело поворачивался ко мне со все бОльшим выражением шока на лице. А в конце фильма почти расплакался.

Благодаря ему я поняла: это и есть признак того, что режиссерская задача выполнена – о Навальном узнал/узнает весь мир. А заодно узнал о том, что делают с людьми, которые выходят на мирные пикеты или приходят встречать политика, которого, поддерживают, в аэропорт. И о том, как выглядят провинциальные больницы. И о том, что любую базу данных можно купить на черном рынке. И много еще о чем.

Это и есть главный результат.

Мне же, как зрителю, который “варится” в российской медийной повестке, прежде всего запомнилось другое: во-первых, эмоции и реакции героев, а во-вторых – то, насколько современно, модерново, если хотите, выглядит Алексей и его семья в отличие от. Все прекрасно говорят по-английски, шутят, разбираются в современных технологиях, “повелевают” соцсетями, записывают тиктоки! Вспомнила, как Путина (который “листает интернет”) какой-то мальчик попросил подписаться на его канал в ютубе, а Путин спросил: “Где там надо подписать?”

Архаика vs современность. Пыльные антресоли vs жизнь в стиле модернити. Даже за решеткой.

Карина Орлова:

При первом приближении Navalny – фильм о политическом оппоненте Владимира Путина Алексее Навальном, которого тот решил сначала убить с помощью Новичка, а не сумев, посадил в тюрьму. Десятки миллионов людей теперь узнают, кто такой Навальный и за что он пострадал. Увидят русских ментов, избивающих сторонников Навального. Увидят лица безликих в иное время сотрудников российской гэбни.

Но самое важное, что увидят десятки миллионов людей по всему миру – это настоящую Россию Путина, которая весь фильм видна на заднем плане, и его настоящий режим. Не хохочущую Искандерами “великую державу”, не оплот цивилизации, не технологическое государство, а нищую страну, без дорог, с обшарпанными больницами, убогими новостройками в крупнейших городах типа Новосибирска и заправляющую этим всем банду отмороженных гопников с одной извилиной на троих. Которые служат в ФСБ, но сдают в телефонном разговоре гостайну о попытке убийства химическим оружием человеку, за которым следили несколько лет и который даже не пытается говорить языком чиновника/гэбиста. Которые считают верхом изобретательности и превосходства называть Навального как угодно – “пациент Берлинской клиники”, “этот гражданин”, но только не по имени.

Есть в фильме самодовольная фраза Путина с пресс-конференции о том, что “хотели бы отравить, отравили бы”.

Но в том-то и проблема, Vladimir, что хотели, но не смогли и не смогли бы, потому что опричники Кремля насколько отмороженные, настолько же и бездарные. И вот теперь это знает весь мир. Хотели быть военной мощью, а получилось только наемников Вагнера в Африку да Сирию посылать, и то, пока американцы дроном не перебьют пару сотен за раз. Хотели быть независимой экономикой, а получилось только размером с один целый Amazon или пол-Apple. Хотели быть царем горы, а получилось только сами знаете кем с горы.

Аббас Галлямов:

Итак, фильм о Навальном ставит в повестку новую тему – судьбу Кудрявцева. Мария Певчих переживает, что его могут убить и скинуть в канаву, а Грозев говорит, что было бы гуманно предложить ему помощь. Дальше сообщается, что Кудрявцев после звонка Навального исчез, а Грозев и Певчих с тех самых пор не могут его найти.

Кудрявцев, конечно, не главный герой фильма, но именно его судьба способна заинтересовать чиновничью массу. Одно дело – защищать режим, который врагов уничтожает, и другое дело – власть, которая тебя самого в канаву спихнёт, если ты проколешься.

Кремлю сейчас лучше показать Кудрявцева живым и здоровым. Во-первых, нос команде Навального утереть, во-вторых, аппарат успокоить. В конце концов, на нём всё держится.

Тем временем многие надеялись, что фильм дублируют для официального показа на русском языке, но этого не случилось!

Кира Ярмыш:

Я думала, что Амедиа дублирует все, что выходит на HBO. Но, конечно, только не фильм про Навального. Про него даже переговоров "не планировалось".

Кристина Астафурова:

Amediateka Home of HBO, а так ли вы нам тогда нужны?

Любовь Соболь:

Трусливая самоцензура ничуть не лучше цензуры.