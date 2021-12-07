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Украина

Военное присутствие: снимки российских частей у границ Украины и в Крыму

По данным разведки США, в районе может быть сосредоточено до 175 тысяч военнослужащих РФ. Это одно из самых крупных перемещений военного персонала и техники к границе Украины помимо маневров и учений, о которых Россия обчно предупреждала. После серии разговоров с европейскими лидерами – президентом Франции, канцлером Германии, премьер-министрами Великобритании и Италии, президент США Джо Байден в видео разговоре обсудил эту проблему с Владимиром Путиным.

Maxar Technologies, компания, занимающаяся спутниковой съемкой, опубликовала фотографии, которые показывают наращивание российского военного присутствия по периметру Украины. Считается, что Maxar предоставляет около 90 процентов геокосмических материалов, которые используются правительством США.
Полигон в Погоново (Воронежская область) 26 ноября 2021 года
1 Полигон в Погоново (Воронежская область) 26 ноября 2021 года
Еще один снимок того же полигона, сделанный в тот же день
2 Еще один снимок того же полигона, сделанный в тот же день
Фотография российской техники и войск в Ельне, Смоленская область, 9 ноября 2021 года
3 Фотография российской техники и войск в Ельне, Смоленская область, 9 ноября 2021 года
Палатки военнослужащих и штаб командования в Ельне 9 ноября 2021 года
4 Палатки военнослужащих и штаб командования в Ельне 9 ноября 2021 года

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