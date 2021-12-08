Путин прокомментировал свою двухчасовую беседу с Байденом

Москва в ближайшее время подготовит предложения, связанные с гарантиями безопасности в отношениях с НАТО, и передаст их американской стороне, сообщил в среду президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи.

Днём ранее состоялся его двухчасовой телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По словам Путина, он и Байден договорились продолжить дискуссию по гарантиям безопасности и в ближайшее время обменяться соображениями на этот счет.

На встрече с журналистами 8 декабря Путин подчеркнул, что Москва не стремится к конфронтации с НАТО. "К сожалению блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России. Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно", - сказал Путин, добавив, что НАТО "объявляет Россию своим противником, и ничего хорошего здесь нет".

Отвечая на заданный на пресс-конференции вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину, российский президент назвал его провокационным. "Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, включая моего вчерашнего собеседника, президента США господина Байдена", - сказал Владимир Путин.

Также, по его словам, Москва рассчитывает, что её озабоченности относительно возможного принятия Украины в НАТО после переговоров с президентом США будут услышаны. "Нас не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим, безусловно, последует размещение там соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего нам оружия", - подчеркнул Владимир Путин.

В целом переговоры с Джо Байденом российский президент назвал открытыми, предметными и конструктивными, отметив, что главное – это возможность продолжить диалог.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя телефонный разговор главы американской администрации с Путиным, назвал основной целью Байдена сделать предупреждение о цене, которую заплатит Россия в случае вторжения на Украину.

"Президент Байден сказал президенту Путину совершенно прямо: если Россия углубит вторжение на Украину, Соединенные Штаты и наши европейские союзники ответят жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительные средства обороны сверх и за пределами того, что мы уже поставляем. И мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО в ответ на такую эскалацию", – заявил во время пресс-брифинга Салливан.

Он отказался рассказать о деталях мер, обсуждаемых в Белом доме, но, по его словам, Джо Байден, глядя в глаза Владимиру Путину, предупредил российского лидера, что США готовы сделать то, чего они не сделали в 2014 году.

Беседа Байдена и Путина 7 декабря прошла на фоне резкого обострения напряжённости вокруг Украины. Страны Запада и Киев считают, что Москва может готовить вооружённое вторжение в эту страну.

Согласно информации на сайте Белого дома после телефонной беседы, президент США подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал вернуться к дипломатическим переговорам. Президенты, как сказано в сообщении, поручили своим командам далее обсуждать этот вопрос. США будут делать это в координации с союзниками и партнёрами. Стороны обсудили также стратегическую стабильность, переговоры по вопросу о недавних кибератаках и совместную работу по таким вопросам, как Иран.

Итогом обсуждения ситуации вокруг Украины, как сказано на сайте президента России, стало поручение представителям президентов "вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам".

В Москве отрицают какие-либо планы вторжения на территорию Украины. При этом в последнее время российские власти, в том числе президент Путин, используют крайне жёсткую риторику в адрес Киева. Москва обвиняет украинское руководство в стремлении силой решить вопрос с сепаратизмом в Донбассе и силой же попытаться вернуть аннексированный Крым. Одновременно Москва намекает на то, что готова оказать сепаратистам помощь.