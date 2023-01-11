"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным

Генеральная прокуратура России в среду внесла "Русский антивоенный комитет в Швеции" в список нежелательных организаций. Комитет был основан в мае 2022 года живущими в Швеции россиянами, выступающими против войны в Украине. По мнению Генпрокуратуры, деятельность Комитета "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" России.

В ответном заявлении Комитета говорится, что он продолжит свою деятельность. Решение Генпрокуратуры названо в нём нелегитимным, а сама прокуратура – "организованной преступной группировкой". В Комитете подчеркнули, что он не осуществляет никакой деятельности на территории России, не зависит от шведских или каких-либо еще властей и полностью соблюдает шведское законодательство.

"Русский антивоенный комитет в Швеции" организует на территории страны митинги и акции протеста против российского вторжения в Украину, встречи с волонтёрами и известными лицами, антивоенные концерты, вечера писем политзаключённым, помогает украинским беженцам и российским оппозиционерам в Швеции. Представители Комитета принимали участие в антивоенных конгрессах в Вильнюсе и Берлине.

Закон о "нежелательных организациях" действует в России с 2013 года. В список организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России, входит около 70 иностранных и международных организаций, в числе которых издания "Проект", "Важные истории", международное объединение журналистов-расследователей OCCRP, Фонд имени Генриха Бёлля, фонд "Открытое общество" и другие. Деятельность таких организаций в России запрещена, за участие в их деятельности предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы, при этом формулировка, что именно может считаться участием, в законе расплывчата.

В ноябре в Госдуме представили список из 30 организаций из 16 стран, которые депутаты предложили внести в реестр нежелательных. "Русский антивоенный комитет в Швеции" отметил, что стал признан "нежелательным" первым из этого списка.