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В Госдуме предложили признать нежелательными 30 организаций

Василий Пискарёв

Комиссия Госдумы предложила признать нежелательными в России 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и других структур.

Об этом сообщается со ссылкой на депутата Василия Пискарёва, который возглавляет комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

По словам Пискарёва, комиссия завершила расследование в отношении 30 НПО, гражданских структур и общественных объединений из 16 стран, которые Москва считает недружественными. Их деятельность предлагается признать нежелательной, а некоторых - экстремистской. "Все эти структуры подконтрольны правительствам стран НАТО и нацелены на подрыв нашей страны изнутри", - утверждает депутат.

Речь идёт об организациях из Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксмебурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Германии, Черногории, Чехии и Швеции. Среди организаций перечислены, в частности, "Русская Америка за демократию в России" (из США), Проект "Ковчег" (как отмечает "Интерфакс", он имеет представителей более чем в 40 странах), литовская "Евразийская ассоциация снижения вреда", "RUHelp - Russians against the war" (из Люксембурга), Движение "Demokrati-Ja" (Германия), "Форум свободной России" (Латвия).

Кроме того, депутаты собрали материалы на более чем 150 граждан, которые, по их данным, призывали к введению санкций против России, передаёт РБК. Сведения планируется направить в правоохранительные органы для проверки: "Вовлеченным в антироссийские акции за рубежом гражданам и организациям должна быть дана правовая оценка".

Также в среду сообщается, что парламентская комиссия, которую возглавляет Василий Пискарёв, просит Генпрокуратуру признать "экстремистской организацией" издание Doxa и запретить его деятельность в России. В Госдуме, издание обвинили в публикации инструкций по совершению поджогов военкоматов и изготовлению коктейлей Молотова и "причастности к продвижению проукраинской пропаганды", пишет "Медуза".

  • Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
  • Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его критикой.

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