Рустем Умеров назначен секретарём СНБО Украины

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Указ о назначении Умерова на новую должность опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

После отставки правительства Дениса Шмыгаля, многие СМИ предполагали, что Рустем Умеров будет назначен новым послом Украины в Вашингтоне. Однако Зеленский предложил на эту должность кандидатуру Ольги Стефанишиной.

Министром обороны в новом правительстве Украины во главе с премьером Юлией Свириденко стал Денис Шмыгаль.