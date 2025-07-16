Зеленский подписал назначение Шмыгаля главой Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал и направил в Верховную раду документы о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.

Президент подчеркнул, что через Минобороны будет происходить управление стратегическими отраслями промышленности.

Кроме того, бывший глава Минстратегпрома Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", добавил Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас украинское оружие на фронте, во всех наших операциях — около 40 %. <...> Объёмы действительно велики. Но нужно больше. И нужно больше наших возможностей выталкивать войну на территорию России — туда, откуда войну принесли. Чтобы они чувствовали, что они сделали и какова цена путинского отказа от прекращения огня и настоящего мира", — заявил президент Украины.

По словам Зеленского, страна должна достичь уровня 50% украинского оружия на фронте за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая собственное производство.

Источники "РБК-Украина" также сообщили, что украинский президент озвучил список кандидатов в новый Кабинет министров на встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа". В частности, пост премьер-министра займет министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Источник издания отметил, что еще не решено, кто станет новым послом Украины в США – ранее сообщалось, что этот пост может занять бывший министр обороны Рустем Умеров.

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