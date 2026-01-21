Ссылки для упрощенного доступа

Рютте: главная проблема – не Гренландия, а Украина

Марк Рютте выступает в Давосе. 21 января 2026 года
Марк Рютте выступает в Давосе. 21 января 2026 года

Генеральный секретарь НАТО призвал выделять больше средств Киеву

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что главной проблемой для Европы и всего Североатлантического союза сейчас является не спор с США вокруг Гренландии, а война России против Украины. Об этом Рютте сказал 21 января во время дискуссии на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает украинская редакция Радио Свобода.

"Риск здесь в том, что мы, конечно, сосредотачиваемся на Гренландии, ведь должны позаботиться, чтобы этот вопрос был решен дружественным образом. Но главная проблема сейчас не Гренландия, а Украина", – отметил Рютте. Он добавил, что пока в мире продолжаются дискуссии, Россия не прекращает массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины на фоне сильных морозов.

"Если мы, европейцы в НАТО, думаем, что из-за тех 90 миллиардов, которые Еврокомиссия смогла привлечь, или из-за того, что мирный процесс движется в правильном направлении, мы можем забыть об обороне Украины, – не думайте так. Она нуждается в нашей поддержке сейчас, завтра и послезавтра", – сказал Рютте и добавил, что обещанные 90 миллиардов евро для Украины будут доступны только "в марте, апреле, мае, то есть это требует времени".

