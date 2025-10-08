Рябков: импульс, заданный встречей на Аляске, почти исчерпан

"Мощный импульс" в пользу завершения войны в Украине, который был задан на встрече президентов США и России на Аляске в августе, "оказался в значительной мере исчерпан". Об этом в среду в Москве заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Он обвинил в исчерпании этого импульса "сторонников войны до последнего украинца", к числу которых он отнёс прежде всего европейцев.

Рябков воздержался от прямой критики руководства США, однако призвал администрацию Дональда Трампа "трезво и здраво" подойти к вопросу поставок Украине ракет "Томагавк". По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, такие поставки, хотя и не повлияют на ход войны, приведут "к качественному изменению обстановки".

Рябков также подчеркнул, что Россия не ставит вопрос о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 с США, в силе однако остаётся предложение российского президента Владимира Путина на год, до февраля 2027 года, продлить действие предусмотренных этим договором ограничений. Рябков посетовал на то, что "никакого субстантивного ответа" от США на это предложение не было. Если США оно не интересно, то "мы без этого обойдёмся", сказал Рябков. Ранее президент США назвал инициативу Путина "кажется, хорошей идеей", но не развернул свою мысль.

Встреча Трампа и Путина на Аляске состоялась 15 августа. После неё Трамп встречался с президентом Украины и европейскими лидерами для обсуждения возможных параметров завершения войны. СМИ писали, что Россия выдвинула главное требование о выводе украинских войск из Донецкой области, от чего в Киеве отказались. Официально при этом российские требования не меняются на протяжении последнего года - это вывод войск из четырёх областей, отказ от вступление в НАТО, сокращение армии, некие гарантии деятельности пророссийских сил и использования русского языка. В Киеве заявляют о готовности к прекращению огня без предварительных условий по текущей линии фронта.

США и Украина поддержали идею встречи лидеров России и Украины. В Москве заявляют, что она возможна не для обсуждений по существу, а для оформления договорённостей, которые будут достигнуты до неё.

Боевые действия продолжаются, Россия наносит всё более интенсивные удары по территории Украины, украинские военные бьют по территории России. Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован действиями Путина, отметил, что Украина может отвоевать свои территории, и не исключил поставок Киеву крылатых ракет "Томагавк". США также призывают страны ЕС ужесточить санкции, отказаться от закупок российских энергоносителей и конфисковать российские активы. При этом Трамп подчёркивает, что стремится прежде всего к миру, а не к поражению России.