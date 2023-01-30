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С 1 сентября в России появится учебник с разделом о войне в Украине

Российские учебники по истории (Архивное фото)

Новый учебник истории с разделом о российском военном вторжении в Украину, может появиться в школах России с 1 сентября 2023 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По словам чиновника, учебник для старших классов находится в разработке, а со следующего учебного года, вероятно, поступит в школы. Кравцов отметил, что раздел про цели и задачи "специальной военной операции" - так российские власти называют агрессию против Украины - уже прописан в школьном курсе истории. Министр утверждает, что новом учебнике причины войны, согласно позиции российских властей, будут изложены более подробно.

В декабре Кравцов заявил, что рабочую группу по разработке нового учебника возглавит помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский.

Секретарь генсовета "Единой России" и член Совета Федерации Андрей Турчак ранее заявил, что в России выпустят "правильный учебник истории", в котором будут главы о войне в Украине. О чем конкретно будут главы о войне, Турчак не пояснил, упомянув лишь некие "подвиги" российских военных. Представители Российского военно-исторического общества заявили, что в новом учебнике "учащимся будут представлены героические подвиги наших предков начиная с Древней Руси и до специальной военной операции".

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что появление новых школьных учебников по истории и обществознанию является "вопросом общенационального значения". Позднее он утверждал, что российская молодёжь попала под "шквал информационных атак", и ей нужно дать опору в виде "достоверных знаний".

Полномасштабное российское военное вторжение в Украину началось 24 февраля 2022 года. Власти России называют агрессию против Украины "специальной военной операцией". Власти Украины и международные наблюдатели неоднократно заявляли о массовых военных преступлениях российских военных в Буче, Ирпене, Изюме, Херсоне и в Харьковской области. Российская сторона отрицает эти обвинения. Кроме того, военными преступлениями считаются российские обстрелы критической инфраструктуры в Украине, в результате которых страдают мирные жители. В российском МИД обстрелы гражданских объектов объяснили тем, что они "помогают убивать русских".

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