Власти Украины сообщили о новых обстрелах инфраструктуры

Россия утром в субботу, 14 января, атаковала в Киеве объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Сведений о пострадавших он не привёл.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе. В Голосеевском районе украинский столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет. Местные жители сообщили по меньшей мере о четырёх взрывах. После взрывов в Киеве объявили воздушную тревогу.

Вооружённые силы Украины заявили, что звуки взрывов, которые жители Киева слышали утром 14 января, не связаны с какими-либо военными действиями.

Украинские власти также сообщили об обстрелах Харькова. В городе приостанавливало работу метро. Мэр Харькова Игорь Терехов написал в телеграме, что, по предварительным данным обстрел по объектам инфраструктуры вёлся из ракетных комплексов С-300.

Сообщается о взрывах в пригороде Киева Буче и в подконтрольном Украине Запорожье. Всего сигналы воздушной тревоги утром 14 января звучали в шести регионах страны.

Минобороны России субботние обстрелы пока не комментировало.

По данным украинского МИДа, ущерб гражданской и критической инфраструктуре Украины превысил 127 миллиардов долларов.

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