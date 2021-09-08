С экс-министра Абызова и Альфа-банка суд в Москве взыскал более $126 млн

Суд в Москве в полном объёме удовлетворил иск Генпрокуратуры России к экс-министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову и Альфа-банку. С них требовали взыскать в доход государства более 126 миллионов долларов.

"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда отмечает, что с Абызова Генпрокуратура требовала 22 миллиона долларов, с Альфа-банка - порядка 31 миллиона долларов и более 5 миллиардов 600 миллионов рублей. В Генпрокуратуре посчитали, что указанные суммы были получены в нарушение антикоррупционного законодательства и имеют незаконный характер.

В пресс-службе Альфа-банка агентству ТАСС сообщили, что кредитная организация намерена обжаловать решение суда, так как считает исковые требования необоснованными.

Михаил Абызов с марта 2019-го года находится в СИЗО. По версии следствия, он и его сообщники в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го года путем обмана акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" похитили 4 милиарда рублей и вывели их за рубеж. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. Вину по вменяемым статьям бывший министр не признает.