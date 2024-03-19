С горняками под завалами в Амурской области всё ещё не могут связаться

С горняками, оказавшимися под завалами на руднике горно-металлургического комбината в Амурской области, до сих пор не могут связаться, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Под завалами остаются 13 человек. Считается, что все они живы, так как в шахту поступает воздух. В Амурской области ввели режим ЧС. По факту обрушения породы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при работе.

По словам Орлова, все пострадавшие – это вахтовые рабочие из других регионов. С их родственниками сейчас связываются сотрудники рудника – им готовы оказать всю необходимую помощь, пишет Орлов.

Обвал горной породы произошёл вчера, 18 марта, на руднике "Пионер" – одном из крупнейших в России золотодобывающих предприятий. В спасательной операции участвуют специалисты из Амурской области, Якутии и Хабаровского края, на место аварии летят и горноспасатели из Приморского края.