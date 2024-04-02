С начала года в реестр террористов и экстремистов внесли 669 человек

С начала 2024 года в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга добавили 669 человек, 17 из них - несовершеннолетние. Об этом сообщает "Новая газета Европа". Это рекорд по сравнению с аналогичными периодами как минимум с 2019 года. За январь – март прошлого года в реестр внесли 480 человек, а в 2022-м — 378.

С февраля 2014 года реестр вырос в пять раз. Сейчас в нём 14 294 человека. У попавших в список Росфинмониторинга блокируют все счета и банковские карты. Среди прочего они не могут вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса.

Сейчас в списке можно найти обвиняемых как в подготовке терактов, так и по статье о дискредитации армии.

28 марта Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов четверых предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе Сити Холле". Спустя два дня туда попали арт-директор и администратор оренбургского ночного клуба Pose, на которых пожаловались из-за так называемой пропаганды ЛГБТ. Диана Камильянова и Александр Климов стали обвиняемыми по первому в России делу о создании отделения признанного экстремистским несуществующего "международного общественного объединения ЛГБТ".

В реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга можно найти писателя Бориса Акунина, бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина, социолога Бориса Кагарлицкого, актёра Артура Смольянинова.