"С новым елбасы наперевес". Выборы и амнистия в Казахстане

Осенью в Казахстане пройдут досрочные выборы президента. Об этом объявил нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев, который намерен выставить на этих выборах свою кандидатуру. Токаев также амнистировал участников январских протестов в Казахстане, подавленных с участием войск ОДКБ.

"Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", – сказал Токаев, предложив увеличить срок президентских полномочий с пяти до семи лет и запретить баллотироваться повторно (новая Конституция Казахстана, принятая в июне 2022 года, это, кстати, уже запрещает). Объявленная Токаевым амнистия не коснётся тех, кто обвинён в государственной измене и попытках сменить власть насильственным путём. В 2023 году пройдут выборы (тоже досрочные) в Мажилис – нижнюю палату парламента.

Объявление в Казахстане досрочных выборов и амнистии комментирует политический обозреватель Радио Свободная Европа/Радио Свобода Мерхат Шарипжан.

– Президент Казахстана Токаев объявляет досрочные выборы, хотя мог бы оставаться у власти еще, насколько я помню, два года...

– Чуть меньше.

Амнистия распространяется и на полицейских и других силовиков, которые обвиняются в издевательствах и пытках

– Чуть меньше, да. При этом предлагает увеличить президентский срок и объявляет амнистию тем, кто был осужден после январских событий в Казахстане. Что все это означает? Это путь к авторитаризму? Или демократизация?

– Это топтание на месте. Начнем с амнистии. Амнистия объявлена не только для тех демонстрантов, кто был задержан. Причем не только задержан, а еще и избит и измучен. Даже Генеральная прокуратура призналась в том, что она расследует дела по пыткам тех, кто был задержан во время этих событий и после. Так вот, амнистия распространяется и на полицейских и других силовиков, которые сейчас обвиняются в этих издевательствах и пытках. Причем как минимум 25 человек были допрошены с использованием горячего утюга, это доказано уже.

Предшественник Токаева Нурсултан Назарбаев полностью вынесен за рамки политической сцены в Казахстане. Все ближайшие соратники и, самое главное, родственники Назарбаева смещены со всех постов, некоторые из них даже под следствием. С одной стороны, кажется – все, назарбаевская эпоха прошла, строится новый Казахстан. Реформы Токаева даже сравнивали с реформами теперь уже покойного Михаила Горбачева. И тут вдруг неожиданно объявляется амнистия. Вроде бы успокаивающая тех, кто требует расследования январских событий и освобождения осужденных. Правда, амнистия – совсем не утешение для родственников тех, кто погиб. А это как минимум 238 человек, включая 19 полицейских.

Что касается выборов, то они в независимом Казахстане только один или два раза проводились вовремя – они были либо досрочными, либо важнейшие вопросы решались с помощью референдума. Это такое чисто назарбаевское "лекало", из которого Токаев, как мы видим, не выходит.

Токаев собирается оставаться президентом еще 12 лет, через 12 лет ему будет больше восьмидесяти лет. А значит, ничего в Казахстане не меняется

Токаев предлагает количество президентских сроков сократить до одного, но увеличить время правления до семи лет, как в соседнем Кыргызстане. Но это он предлагает сделать в будущем, а сейчас президентские должны пройти по-старому. Есть все основания полагать, что будет что-то похожее на российское "обнуление". Через пять лет президент Казахстана будет избираться уже на семь лет, и Токаев будет опять избираться – уже по новым правилам. Выходит, Токаев собирается оставаться президентом еще 12 лет, а через 12 лет ему будет больше 80 лет. А значит, ничего в Казахстане не меняется.

Я не удивлюсь, если родственники Назарбаева, которые сидят под следствием, и его ближайшие соратники тоже будут амнистированы. Почему нет? Токаев, конечно, заявил, что амнистия коснется только тех, кто совершил правонарушения, не связанные с изменой родине. Хотя Карим Масимов, соратник Назарбаева, бывший руководитель КНБ, вместе с тремя своими бывшими подчиненными сейчас сидит в тюрьме, под следствием, по обвинению именно в измене родине.

– А парламентские выборы зачем понадобились Токаеву?

– По тем же самым причинам. Сейчас не только назарбаевский олигархат подминается под Токаева. Создаются новые фонды. Мы помним, сколько было фондов при Назарбаеве, которые полностью обеспечивали финансово весь этот клан в течение 30 лет. А теперь все это плавно будет перетекать в фонды, которые будут ассоциированы с Токаевым или инициированы им для тех же, скорее всего, целей.

В то же время нужно ведь и парламент создать такой, который будет полностью подчиняться Токаеву. Руководящая партия в Казахстане раньше называлась "Нурултан". Когда в стране сложился культ личности, слово "нур" (по-арабски это означает "свет") стали добавлять ко всем названиям, связанным с государственными структурами. Теперь партия называется "Аманат", что среди прочего означает "преемственность". Это тоже показатель того, что Токаев пытается создать "новый Казахстан", который можно назвать "Назарбаевстан 2.0". Те же самые структуры просто будут работать на другого человека.

– По вашей версии, клан Назарбаева лишился власти из-за отказа Назарбаева поддержать агрессию России против Украины. Вы этой версии придерживаетесь даже после резкого выступления Токаева на экономическом форуме в Петербурге. Насколько сейчас Кремль влияет на ситуацию в Казахстане, учитывая появившиеся в последнее время разговоры о том, что Россия может претендовать на северные земли Казахстана, как она сейчас претендует на Донбасс и другие территории Украины?

Популярность у Токаева в казахстанской глубинке сейчас очень низкая

– В 2020 году, в ноябре, в самый первый день начала предвыборной кампании перед парламентскими выборами в Казахстане, сразу два депутата Госдумы России заявили, что "Казахстану пора бы вернуть подарки, которые ему сделали большевики". И назвали пять, кажется, областей на севере Казахстана. Токаев сразу же ответил, что Казахстану никто никаких подарков не делал. И тут же грозные, суровые казахские парни на вороных конях поскакали по казахским степям с развевающимся казахским флагом, призывая нацию сплотиться. С таким же призывом выступил и Токаев. Мне кажется, все эти заявления в России о том, что пора бы замахнуться на северный Казахстан, особенно в свете событий, происходящих в Украине, это попытка помочь Токаеву сплотить вокруг себя народ. Хотя, конечно, опасность со стороны России есть – никогда не знаешь, какие Кремль строит планы.

Популярность у Токаева в казахстанской глубинке сейчас очень низкая. Все помнят, что он пригласил иностранные войска, чей костяк составляли российские военные, чтобы подавить январские протесты. И именно он публично дал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Погибло очень много людей. Причем людей, часто не имевших никакого отношения к этим протестам. В Талды-Кургане была расстреляна целая семья, включая маленькую девочку, которая ехала со свадьбы или какого-то другого торжества. Таких случаев было много. Все это уже засекречено, и сейчас вот под этот шумок, под амнистию это будет еще сильнее засекречено. Казахстанские власти отказываются проводить международное расследование, которого требуют многие правозащитники в Казахстане и за рубежом.

Назарбаев и его клан были против российской агрессии в Украине не потому, что Назарбаев – большой друг Украины. А потому что Назарбаев, при всех своих минусах, это все-таки человек, обладающий очень сильным политическим чутьем, который прекрасно понимал, чем это может закончиться и для Казахстана, и для него лично. С какой репутацией он останется в истории. И кроме этого, конечно, он прекрасно понимал, что олигархат, его кошельки в Казахстане – это и Александр Машкевич, и Патох Ибрагимов, и Булат Утемуратов, и Тимур Кулибаев, его собственный зять, их начнут трепать. И трепать начнут не только токаевские кланы, но и Москва. Когда началось вторжение в Украину, буквально через несколько дней, Путин издал указ об ограничениях на вывоз валюты за границу. Через пару дней точно такой же указ был подписан Токаевым, хотя Казахстан вроде бы ни в каких войнах не участвует и его санкции не касаются. Это тоже знак того, что Токаев все-таки находится в оси вокруг Путина, он под его влиянием. То, что ему позволили сказать в Петербурге про "ЛНР" и "ДНР", это, скорее всего, была попытка Москвы поднять престиж Токаева у себя в стране. Токаевские пиаровцы называют его сейчас "тигром".

"Новый Казахстан" остается старым Казахстаном, только с новым Назарбаевым наперевес

Кстати, Путин не заинтересован, чтобы Казахстан обвинили в том, что он помогает России. Потому что Казахстан сегодня является единственной более-менее экономически стабильной страной внутри ЕврАзЭС и ОДКБ, которая может как-то помочь России. Беларусь под санкциями, а остальные государства – Армения, Кыргызстан – экономически слабоваты. Поэтому Казахстан сейчас нужен Путину и для того, чтобы как-то обходить санкции. Сколько бизнес-структур, банков уже перевели все свои операции в Казахстан! Так что Путин помогает Токаеву. Стоит сказать "мы северные территории сейчас начнем у Казахстана забирать", и тут же в Казахстане забываются внутренние обиды, решение важных вопросов оставляется на потом. Забывается даже "канды кантар", кровавый январь, как называют казахи события января.

Токаев – неглупый человек, опытный дипломат еще советских времен, делал карьеру в Министерстве иностранных дел СССР. Он понимает, что ситуация с его имиджем в общем серьезная и ее надо исправлять. И чтобы не дать времени каким-то политическим силам раскрутить эту повестку, и делаются информационные вбросы насчет северных районов Казахстана. Чтобы не дать оппозиции начать свою кампанию, объявляются досрочные выборы. Какие-то карманные оппозиционные фигуры уже начали говорить, что они будут участвовать в выборах. Среди них Амиржан Косанов, который много лет был в оппозиции. Но в 2019 году, когда Токаев после номинального ухода Назарбаева как бы выиграл выборы, экзитполы показали, что выиграл, на самом деле, Косанов. Но Косанов еще до(!) объявления итогов признал поражение, и все поняли, что он был просто подставной фигурой. Вот такие люди, конечно, сейчас будут опять использоваться.

Так что, как говорят в России, "а воз и ныне там", вот так. Ничего не меняется. "Новый Казахстан" остается старым Казахстаном, только с новым Назарбаевым наперевес, – заключает политический обозреватель Мерхат Шарипжан.