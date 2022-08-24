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Археология

Казахстан. Эфир в 18:05

Военные учения в Казахстане

Как война меняет казахстанско-российские отношения? Обсуждают Аркадий Дубнов и Вадим Новиков

Нападение на Украину стоит под удар отношения России с близким союзником, Казахстаном. Он не поддерживает войну и не готов признавать "ЛНР" и "ДНР". Возможно ли вторжение России в Северный Казахстан, который она считает "исконно русскими землями"? Каковы позиции Москвы в Центральной Азии? Теряет ли Россия контроль над постсоветским пространством?

Гости программы: Аркадий Дубнов, политолог-востоковед, и Вадим Новиков, аналитик Института экономических исследований (Нур-Султан). Эфир в 18:05.

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