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Право автора

С претензией на равенство. Александр Подрабинек – о закрытии DW

Предстоящий визит Олафа Шольца в Москву в первую очередь связан, конечно, с угрозой российской агрессии против Украины. Но, вероятнее всего, канцлер ФРГ поднимет на переговорах и тему закрытия представительства радио "Немецкая волна" (DW) в Москве, тем более что журналисты этой редакции будут сопровождать берлинского политика в поездке. Поведение российских властей, лишивших аккредитации журналистов DW и закрывших московское представительство этой медиакорпорации, напоминает поведение капризного ребёнка, обиженного на то, что сверстники не хотят с ним играть. Ребёнок не способен к самоанализу, не может понять, что отчуждение товарищей – следствие его капризов, неумеренных амбиций и постоянного вранья. В Кремле это, вероятно, понять могут, но вряд ли уже способны что-либо изменить. Они такими выросли, их так воспитали дурные родители и невменяемая советская власть.

К DW в России официально не предъявляли никаких претензий. Редакцию не штрафовали, ей не предъявляли судебных исков, не объявляли "иностранным агентом" или "нежелательной организацией". DW наказали не за "провинность", а за решение германских властей не допустить на территории своей страны вещание кремлевского телеканала RT под управлением Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян. DW просто попало "под раздачу", без всяких оснований и ссылок на какую-либо правовую норму. Кремль таким образом отомстил Федеративной республике, в России это делается запросто.

"Зеркальный ответ" в представлении кремлевских чиновников как бы уравнивает две страны: обе пользуются одними и теми же инструментами – значит, и страны эти одинаковые. Вспыхнувшая в последние годы любовь Кремля ко всякого рода "зеркальным ответам" свидетельствует о желании руководства авторитарного режима разговаривать с демократиями на равных: Москва требует признания, а использование похожих мер это признание как бы подтверждает. В этом случае, как и во многих других, Кремль лукавит: в Германии запрещено только вещание RT, а не работа их журналистов и представительства. Но, в конце концов, дело не в этом.

Свобода неделима, она либо есть для всех, либо ее вовсе нет

Дело в том, что пропагандистская деятельность российских государственных медиаструктур (называть их прессой не поворачивается язык!) входит в непримиримый конфликт с традициями и правилами свободной прессы в демократических государствах. Любая лживая газета или телеканал потеряют своих читателей и зрителей, как только будут уличены в систематическом вранье вследствие своей политической ангажированности. Зарубежным пропагандистским помойкам закрытие не грозит, их питают из своего бюджета авторитарные государства. Таким образом, на рынке свободной прессы они вне конкуренции. Что делать с ними, чтобы не нарушить принципы либерализма и демократии? Это трудная и болезненная тема для свободных стран, поскольку связана с ограничением свободы слова.

Четыре года назад перед подобной проблемой встала Франция. Тогда президент Эммануэль Макрон объявил о подготовке закона о борьбе с лживыми новостями, которые распространяют средства массовой пропаганды. Предполагалось, что будет введена ускоренная судебная процедура удаления публикаций из социальных сетей, закрытия аккаунтов и даже блокировки сайтов. Государство в лице своих судебных инстанций должно определять, что есть правда, а что ложь; что есть журналистика, а что пропаганда. Объективных критериев для этого, как правило, нет, а субъективные заводят подчас очень далеко. Достаточно вспомнить максиму Луи Сен-Жюста "Никакой свободы врагам свободы". Автора это привело на гильотину, а свободу – в царство террора. Оправдан ли риск?


Неприятие щедро финансируемой авторитарными государствами трансграничной пропаганды разумнее строить на других основаниях. Деспотии хотят равенства с демократиями? Пусть получат его! Но пусть это будет подлинное равенство, по сути, а не по форме. Хотят получить доступ к информационному пространству в свободных странах? Пусть обеспечат такие же условия для прессы у себя. И не только на особых условиях для зарубежной прессы, а для всей, то есть и своей, отечественной. Свобода неделима, она либо есть для всех, либо ее вовсе нет. Западу следовало бы ответить на российские претензии так: "Обеспечьте свободу прессы у себя и тогда пользуйтесь нашей свободой. На равных условиях. Хотите свободно конкурировать на рынке прессы с нашими изданиями, завоевывать сердца и умы наших граждан? Допустите такую же свободную конкуренцию у себя в стране. Тогда посмотрим, на чьей стороне правда".

На многочисленные российские безобразия последнего времени Запад отзывается персональными, точечными, секторальными и прочими санкциями, которые по сути своей – ответный ход, позиция обороны. Ситуативный подход разумнее сменить институциональным, чтобы решения принимались не по каждому случаю отдельно, а исходя из того состояния, в котором находится государство, желающее иметь партнерские отношения с демократиями. Для этого было бы правильно каждой демократической стране (а еще лучше всему международному сообществу) принять всеобъемлющий акт о правилах равноправного межгосударственного партнёрства. Это позволило бы создать законодательную базу для регулирования таких непростых вопросов, как предоставление свободы слова государственным медиа тех стран, в которых нет свободы слова.

Александр Подрабинек – правозащитник и журналист

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