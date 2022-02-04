4 февраля в Москве закрылось бюро Deutsche Welle. Это результат "ответных мер" Министерства иностранных дел России: DW также прекратит вещание в России, а журналисты должны сдать свои аккредитации. Незадолго до этого власти ФРГ запретили вещание RT DE на своей территории из-за отсутствия соответствующей лицензии. Телекомпания, в свою очередь, утверждает, что лицензия на вещание у нее есть. Если верить представителю МИД Марии Захаровой, теперь судьба Deutsche Welle в России зависит от судьбы RT DE в Германии.

16 декабря прошлого года российский телеканал Russia Today объявил о начале круглосуточного вещания телеканала RT DE, который собирался транслировать на немецком языке новости, ток-шоу и документальные фильмы. Вещание этого канала распространяется на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией: Германию, Австрию и Швейцарию. На следующий день медиарегулятор в Берлине MABB заявил о начале официального разбирательства относительно вещания RT DE, так как у организации нет на это соответствующей лицензии. По данным ведомства, трансляция телеканала была организована компанией RT DE Productions, которая базируется в Берлине – то есть подпадает под юрисдикцию Германии и должна получать лицензию через немецкий медиарегулятор. Директор MABB Ева Флекен тогда заявила, что новый формат RT, несомненно, представляет собой вещание, но RT не обращался за лицензией и не получал ее. Компании дали время до конца года, чтобы прояснить эту ситуацию. Вскоре после этого европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял с вещания RT DE по требованию MABB. А 2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание телеканала из-за отсутствия лицензии на трансляцию в ФРГ.

RT, в свою очередь, настаивает на законности вещания, так как телеканал в начале декабря получил в Сербии лицензию, которая позволяет вещать в 33 странах Европы в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении. А компания RT DE Productions, по утверждению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной, не осуществляет вещание – она производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть лицензия. Позицию телекомпании поддержала глава сербского регулятора Оливера Зекич – она утверждает, что все процедуры для выдачи лицензии были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении.

Сербия в данном случае просто использована для передачи сигнала

"Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Сербии, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве – члене ЕС или в государстве – члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства – подписанта этой Конвенции", – заявила Зекич.

Одна из участниц голосования по вопросу выдачи лицензии RT DE Юдита Попович в конце декабря заявила изданию The Insider*, что считает выдачу сербской лицензии незаконной: "Сербия в данном случае просто использована для передачи сигнала. Закон ясно определяет, кто может получать разрешение. Лицензия на вещание выдается физическому или юридическому лицу, находящемуся под юрисдикцией Республики Сербия, чего нельзя сказать об RT DE", – пояснила она.

До обращения к Сербии RT пытался получить лицензию на немецкоязычное вещание в Люксембурге. Однако в августе прошлого года телеканал получил отказ – медиарегулятор посоветовал RT запросить лицензию в Германии, так как именно там находится офис вещателя и работает значительная часть сотрудников, задействованных в производстве. Тогда в СМИ высказывались предположения, что таким образом RT пытался обойти запрет ФРГ на выдачу разрешений для иностранных государственных телеканалов.

МИД пообещал создать список лиц, причастных к запрету вещания RT, которым будет запрещен въезд в Россию

В день запуска телевизионного вещания RT DE также вел трансляцию прямого эфира в своем новом ютуб-канале – RT auf Sendung. Именно во время трансляции YouTube удалил этот канал за обход ранее наложенных ограничений: ранее два других канала RT DE были заблокированы за публикацию ложных сведений о COVID-19. В Google блокировку RT auf Sendung объяснили так: "Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому канал RT auf Sendung также был удален за нарушение Условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений". После этого Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой и потребовал снять ограничения с канала RT.

Ответные меры Москвы

На следующий день после запрета вещания RT DE в Германии МИД России объявил о первом этапе ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро и прекращение вещание телерадиокомпании на территории России. При этом у DW есть действующие российские лицензии на вещание: для DW English до 2025 года и для DW Deutsch до 2027-го.

Помимо этих мер МИД планирует инициировать процесс включения DW в реестр СМИ – "иностранных агентов" и пообещал создать список лиц, причастных к запрету вещания RT, которым будет запрещен въезд в Россию.

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург назвал реакцию со стороны российских властей абсолютно чрезмерной. Он отметил, что российским журналистам по-прежнему разрешено продолжать работу в Германии, а журналистам DW, вероятно, потребуется покинуть Россию.

"С нами происходит то, что случается со средствами массовой информации только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер", – заявил Лимбург.

О несоразмерности реакции России говорит в интервью телеканалу "Настоящее время" и депутат Европарламента Сергей Лагодинский: "Я не вижу здесь никакой симметрии. Обычно говорят о симметричных ответах. Во-первых, в Германии никаким журналистам работу не запрещали, здесь идет речь вообще просто о лицензии и праве на вещание самого телеканала, начнем с этого. Во-вторых, в Германии та же Deutsche Welle тоже запрещена, здесь просто идет речь о регулятивных мерах, которые у нас в Германии действуют. И ожидать, что сделают исключение для российской или какой-либо другой компании, абсолютно несоразмерно. Так же как и RT, в Германии, например, запрещено вещание и "Немецкой волны", потому что Deutsche Welle является государственной компанией. В России такого запрета нет, поэтому то, что происходит, это такое ожидание от немецкого регулятивного агентства нарушать немецкие законы и в то же время нарушение российских законов со стороны российских властей", – считает Лагодинский.

Реакция российских властей служит очередным примером постоянного нарушения ими свободы СМИ

МИД Германии в свою очередь отвергает сравнение RT DE и Deutsche Welle, отмечая, что сотрудники DW многие годы работают в России на основании действующего законодательства и с соответствующими разрешениями, а RT DE начало вещание без соответствующей лицензии. Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей заявил, что решение немецкого медиарегулятора о запрете вещания RT DE без лицензии никак не связано с деятельностью Deutsche Welle в России. "Реакция российских властей, как это ни прискорбно, служит очередным примером постоянного нарушения ими свободы СМИ и неуважения независимости СМИ", – говорится в заявлении.

В поддержку DW выступил и Союз журналистов Германии: он призвал президента РФ Владимира Путина незамедлительно отозвать решение о запрете вещания DW, а также не лишать аккредитации журналистов медиакомпании. А Профсоюз работников сферы обслуживания Ver.di призвал канцлера Германии Олафа Шольца добиваться отмены решения относительно DW на предстоящей встрече с президентом РФ Путиным, намеченной на 15 февраля.

4 февраля Московское бюро Deutsche Welle объявило о прекращении работы: накануне бюро получило уведомление, в котором было предписано прекратить работу к 9:00 4 февраля. В течение дня журналисты должны сдать аккредитации. Тем временем представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "если Германия пойдет на эскалацию, мы ответим так же. Если Германия пойдет на нормализацию ситуации, мы ответим так же".

* The Insider внесен в реестр СМИ-"иноагентов"