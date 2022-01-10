С сайта ФСИН пропала новость об игре заключённых в хоккей швабрами

Пресс-служба управления ФСИН по Бурятии опубликовала фоторепортаж с соревнований по хоккею в женской исправительной колонии №7. Заключённые играли швабрами вместо клюшек, сообщают Сибирь.реалии. Ранее российские правозащитники рассказывали о случаях пыток осужденных швабрами.

В "спортивных играх" участвовали три команды по десять человек. Помимо хоккея с швабрами, осуждённые также соревновались в эстафетах. "Каждый получил море положительных эмоций и заряд бодрости", отмечалось в сообщении УФСИН.

"У нас осужденные не первый год играют в хоккей со швабрами. Весёлые старты разнообразные устраивают, не в первый раз у нас такое проводится. Это больше развлекательное мероприятие, чем спортивное", — рассказали "Подъёму" в пресс-службе ведомства.

Через некоторое время новость без объяснения причин исчезла с сайта бурятского УФСИН. В ведомстве пропажу материала объяснили техническими неполадками и пообещали восстановить запись. На момент публикации ссылка на материал остается недоступной, фотография игры сохранилась в твиттере ведомства.

Пресс-служба УФСИН по Бурятии также опубликовала 10 января новость о том, как заключенные исправительной колонии №1 сыграли в футбол в валенках, но и эта заметка стала недоступна.