С сайта "Разговоров о важном" пропали ссылки на темы уроков

С главной страницы сайта проекта "Разговоры о важном" были удалены ссылки на методические материалы для будущих уроков. В частности, теперь нельзя посмотреть план следующего занятия. Внимание на это обратил телеграм-канал "Можем объяснить".

На главной странице сайта осталась ссылка только на материалы первого урока, который проводится сегодня, 5 сентября.

При этом сами методические материалы будущих уроков пока не удалены с сайта; их можно посмотреть по прямым ссылкам.

Еженедельные классные часы "Разговоры о важном" введены с этого учебного года для российских школьников с 1-го по 11-й класс. На них школьники должны получать информацию , в том числе о "спецоперации" в Украине (так в России официально называют военное вторжение). В методических материалах, опубликованных Министерством просвещения России, вторжение преподносится как "помощь" русскому населению Украины, а действия российских военных - как примеры подвигов и воинской доблести.

Многие считают "разговоры о важном" уроками пропаганды. Российский "Альянс учителей" и движение "Мягкая сила" выступили с призывом к учителям и родителям школьников бойкотировать уроки "Разговоры о важном".

В Екатеринбурге мать школьника добилась от школы разрешения сыну не посещать уроки "Разговоры о важном"