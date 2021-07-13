На сайте "Стопкоронавирус.рф" перестала отображаться статистика активных случаев COVID-19 в России, т.е. число инфицированных, которые болеют прямо сейчас. Внимание на это обратила редакция Радио Свобода.

В последний раз такие данные на сайте появились 8 июля. На тот момент в России насчитывали 423 422 активных случая COVID-19.

РБК обратитилось к разработчику сайта - АНО "Национальные приоритеты". Там изданию объяснили, что колонка "Активные случаи" является расчетной и график этого показателя нужно рассматривать только в динамике — как характеристику развития пандемии. Однако некоторые СМИ его интерпретировали неправильно. В этой связи редакция сайта "Стопкоронавирус.рф" приняла решение убрать колонку "Активные случаи" как неинформативную, сообщили в АНО.



Сумма активных случаев может быть представлена как сумма всех заразившихся минус сумма всех выздоровевших и умерших, заявили в оперштабе.

Российские власти регулярно обвиняются в манипуляциях со статистикой, связанной с коронавирусной инфекцией нового типа.

В июне статистика зафиксировала в России новую волну пандемии. Число больных, находящихся под наблюдением врачей, безостановочно росло с конца мая, в июле власти просто перестали отчитываться об этом показателе.

9 июля СМИ обратили внимание на то, что, согласно официальной статистике, в Санкт-Петербурге почти не осталось активных случаев COVID-19. По данным оперштаба, коронавирусной инфекцией нового типа на тот момент болели 711 человек. Однако в реальности больницы, где лечат таких больных, были заполнены на 90 процентов. Это значит, что только в стационарах лежало более 10 тысяч пациентов.

Недавно выяснилось, что в декабре в Петербурге COVID-19 подтвердился более чем у 400 тысяч человек. В официальной статистике оперативного штаба на тот момент были учтены менее 140 тысяч случаев.

В июне "Медиазона" подсчитала, что смертность от пневмонии в 2020 году выросла на 140 процентов, а "от старости" – на 20. Издание предположило, что регионы специально учитывали значительную часть смертей от COVID-19 как смертность от других болезней.