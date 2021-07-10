В России обновился суточный максимум смертей от коронавируса COVID-19

В России вновь обновился суточный максимум смертей от коронавируса COVID-19. За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 752 человека. Предыдущий максимум — 737 человека — был зафиксирован 6 июля, свидетельствует федеральная статистика.

Всего за сутки в России выявлено 25 082 новых случая заражения, с начала пандемии власти сообщили о 5 758 300 случаях заражения. При этом чиновники федерального уровня неоднократно признавали, что число заболевших, вероятнее всего, выше в разы.

В июне статистика зафиксировала в России новую волну пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Число больных, находящихся под наблюдением врачей, безостановочно росло с конца мая, в июле власти просто перестали отчитываться об этом показателе.

Власти официально учли 142 253 смертей от коронавируса нового типа, однако реальная статистика выше в разы. Многие случаи учитывались как смерть от сопутствующих заболеваний или от пневмонии. Однако во время пандемии в России умерли приблизительно на 500 тысяч человек больше, чем предсказывала статистика: демографы считают, что большая часть этих смертей связана с коронавирусной инфекцией.

Российские власти регулярно обвиняются в манипуляциях со статистикой, связанной с коронавирусной инфекцией нового типа. В июне "Медиазона" подсчитала, что смертность от пневмонии в 2020 году выросла 140 процентов, а "от старости" — на 20. Издание предположило, что регионы специально учитывали значительную часть смертей от коронавируса как смертность от других болезней.

В июле первый зампредседателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана в эфире радиостанции "Комсомольская правда" проговорился о реальной картине заболеваемости в городе. Из его слов становится ясно, что к началу декабря в Петербурге COVID-19 подтвердился у более чем 400 тысяч человек. В официальной статистике штаба по коронавирусу на тот момент были учтены менее 140 тысяч случаев, — обратила внимание "Фонтанка".