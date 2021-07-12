В Петербурге будут бесплатно хоронить умерших от коронавируса

Ритуальные компании, которые входят в ассоциацию предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга, с 12 июля будут бесплатно перевозить из морга на кладбище и хоронить умерших от COVID-19. Об этом сообщил изданию “Фонтанка” президент ассоциации Валерий Ларькин.

Родственникам нужно будет заплатить за сам гроб и венки. В отрасли надеются, что такие меры снизят нагрузку на крематорий.

“Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение”, – добавил Ларькин.

9 июля “Фонтанка” писала о том, что крематорий Санкт-Петербурга перегружен. Из-за высокой смертности гробы стоят на жаре по несколько дней. В ГУП «Ритуальные услуги» уверяют, что ситуация уже нормализуется.

В июне в Санкт-Петербурге зафиксировали рекорд по количеству заболевших и погибших от коронавируса. Несмотря на это, власти провели матчи Евро-2020 и праздник выпускников “Алые паруса”.

В мае 2021 года от COVID-19 умерли 14,9 тысячи россиян, за аналогичный период прошлого года таких случаев почти в два раза меньше – 7,6 тысячи.