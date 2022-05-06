С завода "Азовсталь" эвакуировали еще 50 мирных жителей

6 мая с территории осажденного российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 50 мирных жителей. Об этом сообщили Минобороны России и вице-премьер Украины Ирина Верещук.

В сообщении российского ведомства утверждается, что эвакуированных мирных жителей передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста "для доставки в избранные места временного размещения".

Ирина Верещук заявила, что российские военные нарушали режим прекращения огня, из-за чего эвакуация проходила медленно. По этой причине гуманитарная колонна не успела забрать других жителей Мауриуполя, ожидавших эвакуации у торгового центра "Порт-Сити".

Обе стороны заявили, что гуманитарная операция на "Азовстали" продолжится 7 мая.