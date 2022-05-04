Россия сообщила об открытии коридора с "Азовстали" для гражданских с 5 мая

С осаждённого российскими войсками завода "Азовсталь" в Мариуполе откроется гуманитарный коридор с 08:00 до 18:00 по московскому времени 5, 6 и 7 мая для эвакуации гражданских лиц. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на межведомственный штаб по гуманитарному реагированию.

В заявлении говорится, что в указанное время в одностороннем порядке будут прекращены боевые действия. Подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод мирных граждан в любых избранных ими направлениях.

Реакции украинской стороны на это сообщение пока нет.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывала вывезти оставшуюся часть мирных жителей Мариуполя, находящихся на территории "Азовстали", 4 мая, но, по всей вероятности, из-за обстрелов российской армии этого сделать не удалось.

Украинские СМИ сообщают, что 4 мая за контроль над заводом продолжались ожесточенные бои. Во вторник в районе предприятия начался сильный пожар, который был виден во многих районах города.

На "Азовстали" находятся украинские силы (бойцы батальона "Азов" и морские пехотинцы), а также мирные жители, которые не были эвакуированы вследствие операции под эгидой ООН, Красного Креста.

Украинские бойцы в Мариуполе вышли на связь вечером 4 мая и подтвердили, что российские войска прорвались на территорию завода.

Ранее в среду, 4 мая, в Киеве родственники родственники бойцов , которые держат оборону в Мариуполе, вышли на митинг. Они обратились к мировому сообществу и зарубежным лидерам с просьбой содействовать выводу их близких с территории комбината "Азовсталь"