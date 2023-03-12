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Салехардец приговорён к 3 годам за желание воевать за Украину

Иллюстративное фото

Белгородский областной суд приговорил к трём годам колонии уроженца Салехарда, которого обвинили в попытке уехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. Пресс-служба регионального управления ФСБ сообщает, что на суде молодой человек полностью признал вину и выразил раскаяние.

Издание "Медиазона" уточняет, что осуждённому 21 год. В Сибири он работал курьером. На видео допроса, опубликованном в соцсетях, он признаётся, что приехал в Белгород, чтобы перейти границу с Украиной и вступить в один из украинских иностранных легионов. Он заявляет, что принял такое решение, чтобы заработать денег, однако тут же говорит, что большую часть денег собирался пожертвовать на восстановление Украины.

В феврале 2022 года, по сообщению "Новой газеты", молодой человек вышел на одиночный пикет с плакатом "Вместо фантомных нацистов на Украине гибнут невинные люди" и был задержан полицией, но вскоре отпущен.

  • По утверждению ряда украинских политиков, на стороне ВСУ действует легион "Свобода России". Подразделение состоит из российских добровольцев, его цель – освобождение оккупированных украинских регионов и борьба против "диктаторского режима Владимира Путина". Как минимум некоторые участники легиона рассматривают силовой путь смены власти в России. Утверждается, что бойцы легиона принимают участие в боевых действиях, в том числе на передовой.

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