Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Самарский губернатор уволил главу района, обматерив его

Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября заявил, что увольняет главу Кинельского района Юрия Жидкова, использовав при этом ненормативную лексику. Видео, на котором попал этот момент, было опубликовано в сети и вызвало большой резонанс. В среду, как пишет "Коммерсант", уволенный Юрий Жидков был госпитализирован с гипертоническим кризом.

Увольнение последовало после того, как губернатор увидел находящийся во дворе школы камень с разбитой мемориальной табличкой со словами "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны". На записи слышно, как Жидков говорит, что памятник уже установили в другом месте, а камень перенесли оттуда для школьного музея и забыли убрать. Федорищев уточнил у него, считает ли он, что это "просто камень", и на утвердительный ответ бьёт главу района по плечу со словами "Уволен, <***>" и уходит. В соцсетях после этого губернатор написал: "Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен". При этом ранее он выдвинул другую версию увольнения Жидкова, заявив, что власти района плохо поработали над ремонтом местных ДК, школы и других объектов.

Жидков после увольнения говорил Mash, что ему обидно и он не понимает, за что был уволен, но "старается держаться".

Как пишет "База" со ссылкой на адвокатов, устным распоряжением главу района уволить невозможно. В законе прописан ряд действий, которые необходимо соблюсти, прежде чем чиновник будет по-настоящему лишён должности. Также опрошенные изданием эксперты считают, что губернатор Федорищев, публично используя мат, нарушил закон о государственном языке. За нецензурную лексику в общественных местах теоретически предусмотрена и административная ответственность.

36-летний Вячеслав Федорищев возглавляет Самарскую область с мая 2024 года. Ранее он привлёк к себе внимание критикой в адрес певца Егора Крида после его конфликта с Екатериной Мизулиной. Ряд СМИ писал о том, что увольнение из-за его эксцентричных поступков грозит самому Федорищеву. В Кремле ни эти публикации, ни последний скандал пока не комментировали.

Армия РФ получила новый приказ
Embed
Армия РФ получила новый приказ

No media source currently available

0:00 0:24:20 0:00

Армия РФ получила новый приказ

Война с НАТО в "нулевой фазе"


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG