Самарского депутата оштрафовали за видео о фальсификациях на выборах

Суд в Самаре оштрафовал местного депутата Сергея Турусина на 40 тысяч рублей за публикацию видеороликов о фальсификациях на выборах. Об этом сообщило самарское издание "Засекин".

За несколько дней до президентских выборов Турусин опубликовал очередную серию своего фильма "Мафия", в которой рассказал о фальсификациях на прошлых выборах президента России в 2018 году.

Через два дня к дому Турусина подъехал автозак и ещё несколько автомобилей, рассказывал он "Медиазоне". По словам депутата, в доме находилась его жена. В помещении, не предоставив никаких документов, провели осмотр, а на вопрос супруги "За что?" ответили "За его деятельность политическую". Турусин, увидев процессию с улицы, скрылся. В тот же день полицейские приехали и в квартиру его матери.

Депутат утверждает, что по обоим адресам полицейские дежурили ещё два дня и через его знакомых предлагали "сдаться": тогда ему выпишут штраф, а "если не сдастся – будет уголовная ответственность".

Турусин скрывался неделю. Вчера, 21 марта, он оказался в полиции, где на него составили протокол по административной статье об угрожающих фейках на общественно значимую тему. В тот же день судья признала его виновным.