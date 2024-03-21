Наблюдатели задокументировали более десятка рисованных протоколов

Наблюдатели из разных регионов России задокументировали более десятка сфальсифицированных протоколов: в них внесены несуществующие результаты голосования на выборах президента.

После подсчёта голосов члены комиссии и наблюдатели получают копию протокола с итогами голосования на участке. После этого данные из протокола заносятся в специальную систему – ГАС "Выборы". Наблюдатели могут сверить свою копию протокола с данными в системе. Они должны совпадать.

В Нижегородской области таким образом задокументировано не менее семи сфальсифицированных протоколов. В ГАС "Выборы" голосов у Владимира Путина оказалось на сотни больше, а у Владислава Даванкова от "Новых людей" – на сотни меньше. Также комиссии пририсовали голоса Николаю Харитонову от КПРФ и Леониду Слуцкому от ЛДПР.

Рисованные протоколы были обнаружены также в Петербурге, Саратове, Смоленске. Наблюдатели сообщали и о фальсификации итогов голосования в Москве: комиссии рисовали протоколы сразу после подсчёта, даже не донеся их до ГАС "Выборы". Известно как минимум о пяти таких случаях.

Один из них попал на видео. Зампредседателя московской избирательной комиссии № 33 вписал в протокол цифры, которые ему "выдал компьютер". При этом голосов за Даванкова получилось вдвое меньше, чем было физически подсчитано на участке. Наблюдательница заметила это комиссии, но та всё равно утвердила сфальсифицированный протокол.

Фальсификация итогов голосования – это уголовное преступление. За подделку протоколов грозит до четырёх лет лишения свободы.

Ранее "Голос", "Важные истории" и "Новая газета Европа" подсчитали, что за Путина вбросили миллионы голосов. Аналитики сошлись на цифре в 22 миллиона сфальсифицированных голосов.

Независимое наблюдение за выборами было осложнено, отмечает "Голос". В некоторых регионах партии отказали наблюдателям в направлениях на участки или отозвали их уже после начала голосования.