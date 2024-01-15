"Самая лакомая цель". Россия потеряла уникальный самолет

В понедельник командование Воздушных сил Украины официально заявило, что вечером в воскресенье провело спецоперацию, в результате которой над Азовским морем в районе Бердянска были сбиты российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный командный пункт, самолет Ил-22М. Российские источники допускают, что самолет мог быть уничтожен по ошибке российскими же системами ПВО. Так или иначе, о его падении в море косвенно говорят и открытые источники, в том числе спутниковые снимки и радиоперехваты. А-50 – уникальная и очень дорогая машина, которых в российской армии буквально единицы. Эти самолеты используются в первую очередь для координации и целеуказания во время массированных ракетных обстрелов, которым Россия подвергает Украину почти каждый день.

Хронология событий

Первыми о сбитии А-50 и о "подбитии" Ил-22М написал вечером в воскресенье вечером в телеграме депутат Верховной рады Украины Юрий Мысягин. По его словам, "огневое поражение" было нанесено российским самолетам в 21 час (по киевскому времени). Вслед за Мысягиным об этом же написал еще один депутат украинского парламента, Александр Федиенко. Позже информацию о сбитии самолетов подтвердили источники украинских СМИ в Министерстве обороны и украинской военной разведке. После этого командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал в телеграме пост со словами: "Это вам за Днепр! Горите в аду, изверги!" (14 января была годовщина российского удара по жилой многоэтажке в этом украинском городе, в результате которого погибли 46 человек.)

Вслед за украинскими источниками новости подтвердили российские телеграм-каналы, в том числе канал Fighterbomber (как ранее предположили украинские волонтеры, его ведет бывший российский военный летчик, участник операции в Сирии Илья Туманов). Fighterbomber в своем посте обвинил в случившемся несогласованность действий российского командования. Вслед за ним анонимный российский телеграм-канал "Милитарист" сообщил со ссылкой на данные перехвата радиообмена, что Ил-22М совершил аварийную посадку в одном из аэропортов юга России.

Перехват, о котором идет речь, немногим ранее опубликовало информагентство РБК-Украина. На нем, как утверждается, экипаж Ил-22М просит об аварийной посадке в Анапе и просит быть в готовности наземные службы, в том числе пожарных и медиков. Вместе с этим на записи, подлинность которой не подтверждена, звучит фраза "просил передать информацию", то есть радиообмен мог осуществлять один из сопровождавших Ил-22М и A-50 самолетов. Как предполагает украинский OSINT-аналитик Ольга Гончаренко, отслеживающая активность российской авиации во время этой войны с помощью попавших в открытый эфир переговоров пилотов и наземных служб, скорее всего, речь идет об истребителе Су-30СМ.

Утром в понедельник об уничтожении обоих самолетов: и воздушного командного пункта, и самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – официально заявили Воздушные силы Украины.

Днем в понедельник телеграм-канал Fighterbomber опубликовал фотографию поврежденного Ил-22М после посадки, которую можно геолоцировать как сделанную в аэропорту Анапы.

Министерство обороны России новости о сбитии А-50 и Ил-22М не комментировало.

Какие именно самолеты были сбиты и повреждены?

По неофициальным данным российских и украинских источников, сбитый А-50 имел бортовой номер RF-50601 (фото до войны). Поврежденный Ил-22М, как видно на опубликованных днем в понедельник фотографиях из Анапы, – RF-95678.

Где упал А-50?

Возможное место падения А-50 можно вычислить по косвенным данным – например, тепловым следам, которые этот самолет оставил перед падением. Их можно обнаружить на спутниковых снимках. На одной из фотографий видно, что за 12 часов до предполагаемого происшествия некий самолет находился в воздухе и совершал движение по цикличной траектории – характерной для А-50 – южнее города Приморск, на оккупированной территории Запорожской области.

Утром в понедельник главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал фрагмент видео системы слежения за российскими самолетами, на котором видно, как одна из обозначающих самолеты точек в какой-то момент пропадает с экрана. Это происходит в том же месте, южнее Приморска, в районе косы Обточная.

Место падения самолета в районе Приморска подтверждают и перехваты разговоров диспетчеров и пилотов, изученные Ольгой Гончаренко, в которых эта локация якобы упоминалась в контексте поисково-спасательной операции.

Как был сбит А-50 и поврежден Ил-22?

Есть две основные версии произошедшего. Многие российские телеграм-каналы пишут (1, 2, 3), что А-50 мог быть сбит в результате "дружественного огня" российской ПВО. По другой версии, обе машины стали жертвой удара из американской ЗРК Patriot ракетами PAC-2, запущенными, вероятно, с правого берега Днепра в Херсонской области, ближайших к месту падения самолета контролируемых Украиной территорий. Обсуждается даже возможность удара ракетой "воздух – воздух", нанесенного переданным Украине истребителем F-16.

По словам независимого российского военного аналитика, попросившего Радио Свобода об анонимности из соображений безопасности, если бы речь шла только об одном сбитом самолете, то версия "дружественного огня" могла бы выглядеть правдоподобно. В противном случае более вероятной выглядит вероятность использования ЗРК Patriot.

Руслан Левиев из расследовательской группы Conflict Intelligence Team отмечает, что случаи "дружественного огня" российской ПВО по своим самолетам нередки в этой войне: первый такой инцидент произошел в первый же день полномасштабного вторжения, когда над территорией России был сбит российский Ан-24.

Чем уникальны А-50 и Ил-22?

Авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения А-50 был создан на базе самолета Ил-76 в конце 70-х годов прошлого века и пришел на смену Ту-126, встав на вооружение советских военно-воздушных сил в 1985 году. Это уникальный и очень дорогостоящий комплекс, который может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооружённых сил о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолётами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

В США аналогичная система была разработана еще в предыдущем десятилетии, напоминает издание "Крым.Реалии". В 1972 году совершил первый полет прототип самолета AWACS (airborne warning and control system – "авиационная система предупреждения и контроля"). Именно под аббревиатурой AWACS самолеты такого типа больше всего известны широкой публике. Всего в странах НАТО сейчас 66 таких самолетов. Характерной особенностью как советских, так и американских самолетов этого типа является дискообразная вращающаяся антенна радиолокатора.

Все серийные самолеты А-50 были построены на Ташкентском авиазаводе. Цена самолета на начало 1990-х гг. составляла 250–270 миллионов долларов. После распада СССР дооснащение и модернизация этих самолетов выполнялись на Таганрогском АНТК имени Бериева. По данным базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), по состоянию на 2022 год на вооружении ВВС России были три самолета старой модели А-50 и шесть модернизированных А-50У с увеличенной дальностью обнаружения целей и увеличенным количеством целей, которые система может одновременно сопровождать.

"Когда он взлетает, военные говорят: солнце взошло. Во время войны загрузка таких самолетов работой максимальна: они обеспечивают все удары авиации, особенно когда эти удары одновременно наносятся разными видами самолетов и вооружений, например стратегическими бомбардировщиками и крылатыми ракетами, фронтовой авиацией и так далее. Потеря такого самолета, даже если не брать в расчет его стоимость (по оценке Forbes – 500 миллионов долларов. – Прим. РС), для России очень чувствительна. У российских ВВС достаточно стратегических бомбардировщиков, а тем более обычных истребителей, например МиГ-31. А-50 можно пересчитать по пальцам. Эти самолеты способны "просматривать" всю Украину вплоть до Львова, выдавать целеуказания на боевые самолеты, распределять между ними цели. Не менее важно и то, что вместе с самолетом погиб и высококвалифицированный персонал, до 20 человек, который сложно заменить, – говорит попросивший об анонимности военный аналитик, с которым побеседовало Радио Свобода. – Для украинских Воздушных сил это самая лакомая цель".

В феврале 2023 года российский А-50 был поврежден в результате атаки беспилотника на аэродроме в белорусских Мачулищах. Борт был вынужден улететь в Россию на ремонт. 7 марта белорусские власти сообщили о задержании подозреваемого – уроженца Кривого Рога с российским паспортом. Позднее на допросе назвавший себя Николаем Швецом задержанный рассказал, что подорвал самолет при помощи двух беспилотников по заданию украинской спецслужбы. В ноябре к 10 годам лишения свободы приговорили еще одного обвиняемого по этому делу, гражданина Беларуси Дмитрия Мостового, якобы организовавшего онлайн-трансляцию с аэродрома Мачулищи для оппозиционной мониторинговой группы "Белорусский Гаюн". Сам он отрицает все обвинения. Всего в деле около 30 обвиняемых, некоторым из них грозит смертная казнь по обвинению в терроризме.

Воздушный командный пункт Ил-22М стал уже вторым самолетом такого типа, потерянным Россией за время с начала полномасштабной войны. Первый, с бортовым номером 75917, был сбит наемниками ЧВК "Вагнер" 24 июня 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина. В результате погибли все 8 пилотов и членов экипажа самолета. Еще один такой самолет был поврежден украинским ЗРК "Бук" в октябре 2022 года.

Ил-22М также используется для координации действий наземных войск и авиации во время боевых действий. Иногда такие машины также используются в качестве обычной "высотной антенны", обеспечивая связь командных пунктов с войсками. Как и А-50, воздушный командный пункт на базе Ил-22 был разработан в 70-х годах и также неоднократно проходил модернизацию. Forbes оценивает стоимость такого самолета примерно в 30 миллионов долларов. По данным IISS, к началу российского вторжения в Украину у России было на вооружении 12 самолетов Ил-22М.

"А-50 практически всегда поднимаются в воздушное пространство Российской Федерации и над временно оккупированными территориями Украины, когда наносятся ракетные удары по украинской территории или когда поднимаются в воздух МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", – говорит в интервью телеканалу "Настоящее Время" военный эксперт Александр Коваленко. – А-50 может отслеживать нахождение украинских самолетов, фиксировать пуски ими крылатых ракет. Уменьшение количества самолетов такого типа значительно снижает возможность российской стороны получать разведывательную информацию. Кроме того, в последнее время А-50 часто применялись для усиления возможностей российского комплекса ПВО С-400 с целью увеличения радиуса их действия. Именно благодаря А-50 комплексы С-400 могут достигать заявленной дальности обнаружения целей в 400 километров".

Днем в понедельник сообщения о сбитии А-50 и Ил-22 прокомментировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Кремль "не располагает информацией о том, чтобы какие-либо российские самолеты были сбиты украинскими силами".