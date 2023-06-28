В России признали гибель лётчиков в ходе мятежа ЧВК "Вагнер"

Российские власти признали гибель лётчиков в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня. Точное число погибших по-прежнему не называется.

Сообщения о том, что в ходе мятежа наёмники ЧВК "Вагнер" сбили самолёт и несколько вертолётов, появились ещё 24 июня. СМИ и телеграм-каналы сообщали об одном самолёте и шести вертолётах. Официально число сбитых машин по-прежнему не подтверждено.

О факте гибели лётчиков первым официально заявил президент России Владимир Путин в телеобращении 26 июня. На встрече с военными на Соборной площади в Кремле на следующий день он назвал погибших лётчиков героями.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду сообщил о гибели под Воронежем самолёта Ил-22, который базировался на территории области. Он не уточнил число погибших, но поручил оказать помощь их семьям.

Ранее имена 10 погибших лётчиков опубликовал анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". В свою очередь, телеграм-канал "Можем объяснить" пообщался с родственниками лётчиков и выяснил, что погибли только восемь членов экипажа — ещё двое не участвовали в вылете.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о сбитии частями "Вагнера" вертолёта Ка-52. По его словам, погиб экипаж из двух человек.

Утверждалось, что были сбиты ещё пять вертолётов. По крайней мере некоторые члены их экипажей, как сообщалось, выжили. Общее число погибших по-прежнему не известно.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своём аудиообращении признал, что в ходе его "марша справедливости" его войска сбили один самолёт и несколько вертолётов Минобороны России. Он уточнил, что на земле его колонны не встретили вооружённого сопротивления.