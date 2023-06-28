В России признали гибель лётчиков в ходе мятежа ЧВК "Вагнер"

Российские власти признали гибель лётчиков в ходе мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня. Точное число погибших по-прежнему не называется.
Сообщения о том, что в ходе мятежа наёмники ЧВК "Вагнер" сбили самолёт и несколько вертолётов, появились ещё 24 июня. СМИ и телеграм-каналы сообщали об одном самолёте и шести вертолётах. Официально число сбитых машин по-прежнему не подтверждено.
О факте гибели лётчиков первым официально заявил президент России Владимир Путин в телеобращении 26 июня. На встрече с военными на Соборной площади в Кремле на следующий день он назвал погибших лётчиков героями.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду сообщил о гибели под Воронежем самолёта Ил-22, который базировался на территории области. Он не уточнил число погибших, но поручил оказать помощь их семьям.
Ранее имена 10 погибших лётчиков опубликовал анонимный телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". В свою очередь, телеграм-канал "Можем объяснить" пообщался с родственниками лётчиков и выяснил, что погибли только восемь членов экипажа — ещё двое не участвовали в вылете.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о сбитии частями "Вагнера" вертолёта Ка-52. По его словам, погиб экипаж из двух человек.
Утверждалось, что были сбиты ещё пять вертолётов. По крайней мере некоторые члены их экипажей, как сообщалось, выжили. Общее число погибших по-прежнему не известно.
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в своём аудиообращении признал, что в ходе его "марша справедливости" его войска сбили один самолёт и несколько вертолётов Минобороны России. Он уточнил, что на земле его колонны не встретили вооружённого сопротивления.
- В пятницу 23 июня создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам "Вагнера" ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов "Вагнера" отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России, а конкретно министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
- За сутки колоннам ЧВК "Вагнер" удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж. Президент России Владимир Путин назвал выступление "Вагнера" предательством. ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело о подстрекательстве к мятежу, но 27 июня оно было прекращено.
- К вечеру субботы стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате переговоров продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, подразделения ЧВК "Вагнер" возвращаются на исходные позиции, а Евгений Пригожин может выехать в Беларусь.
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