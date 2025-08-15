Путин и Трамп приземлились на военном аэродроме на Аляске

Самолёты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина приземлились на военном аэродроме Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Трамп По расписанию встреча президентов должна начаться в 11 утра по местному времени (в 22 часа по Москве).

Сообщалось, что президенты сначала встретятся тет-а-тет, только в присутствии переводчиков. Затем СМИ сообщили, что формат встречи изменён, и к Трампу на переговорах присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

