"Перемирие может быть в интересах Путина". Ожидания перед саммитом

В среду, 13 августа, представители Белого дома неофициально сообщили о том, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ожидается, что она начнется в полдень (в 23 часа по московскому времени). На этой базе базируются истребители, используемые для перехвата российских самолетов, действующих вблизи американского воздушного пространства. Как предполагают эксперты, она была выбрана и для ненавязчивой демонстрации Путину американской военной мощи и для того, чтобы отгородить двух лидеров от возможных акций протеста.

Тревога – так можно определить тон большинства комментариев в американской прессе за два дня до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Очевидный повод – неясность намерений президента Трампа, неожиданно для всех согласившегося на встречу с российским лидером, решение, которое авторы редакционной статьи газеты The Wall Street Journal называют его "поворотом на 180 градусов" после нескольких недель критики Кремля за отказ пойти на прекращение огня.

Неизвестно, что заставило Трампа согласиться на встречу с Путиным и забыть о собственной угрозе введения 8 августа санкций против России в случае отказа Кремля от мирных переговоров с Украиной. Неясно также, о чем могли договориться в Москве специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф и Путин. Сам Трамп в одном из своих первых комментариев после объявления о саммите дал понять, что поводом для обсуждения могут стать условия российско-украинского мирного соглашения. "Произойдет некоторый обмен территориями к обоюдному благу... Мы что-то вернем, мы что-то обменяем", – сказал тогда президент, общаясь с репортерами. В последующие дни он, впрочем, уходил от ответов на вопрос каких результатов он ожидает от встречи с Путиным. По словам президента он намерен сказать Путину: "Вы должны закончить эту войну". Вместе с тем, не исключен и другой вариант. "Я могу встать и сказать: "Удачи!", и этим все закончится", – предположил президент. Так произойдет, если Трамп в течение первых минут встречи почувствует, что партнер по переговорам не готов к соглашению. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт и Госсекретарь США Марко Рубио также попытались охладить накал ожиданий. По словам Ливитт, цель президента Трампа – получить в результате встречи представление о том, как закончить эту войну. Рубио называет эти переговоры "пробной встречей", на которой Трамп попросту хочет встретиться с Путиным лицом к лицу, чтобы понять почему предыдущие телефонные разговоры между двумя лидерами не дали результатов, на которые надеялись в Белом доме.

Такие объяснения явно не успокоили ни Киев, ни европейских союзников Украины. В среду европейские лидеры, имеющие, как пишетThe New York Times, "крепкие отношения" с Дональдом Трампом, провели "видеосаммит" с участием президента Трампа и вице-президента Вэнса в надежде добиться заверений, по меньшей мере, в том, что условия мирного соглашения не будут обсуждаться без участия Украины. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Украины Владимира Зеленского, также участвовавшего в саммите, Трамп согласился с тем, что Украина примет участие в переговорах, которые могут последовать за его встречей с Путиным, что он не будет обсуждать условия возможного мирного соглашения до наступления перемирия, что Украина получит гарантии безопасности и он готов резко усилить экономическое давление на Россию, если переговоры ни к чему не приведут.

Трамп назвал "очень хорошим" разговор с европейскими лидерами и сказал, что существует большая вероятность "второй", более продуктивной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, в которой он готов также принять участие, "если они этого пожелают".

Добется ли Трамп сделки?

Американские наблюдатели, которых цитирует The New York Times, сомневаются в том, что Трампу удастся убедить Путина пойти на мир с Украиной в нынешних условиях. По мнению бывшего помощника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, организовав встречу с Путиным на американской территории, несмотря на американские санкции и международный ордер на его арест, президент Трамп уже вознаградил российского лидера. При этом Трамп, как считает Болтон, все еще не раскусил Путина, считая его другом, с которым можно договориться. "Он (Трамп) не добьется сделки", – говорит Болтон. С этим мнением согласен и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, который говорит, что Трамп мог заставить Путина согласиться на мирные переговоры, если бы он доказал свою решимость оказать давление на Россию, ускорив поставки американских вооружений Украине и поддержав идею конфискации активов Банка России, что президент США пока отказывается делать. "До тех пор, пока Путин верит, что он может достичь своих целей на поле боя, он не изменит курс", – убежден Пайфер.

Политолог Марк Катц, профессор университета имени Джорджа Мэйсона, видит параллели между этой встречей и встречей президента Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в 2019 году во Вьетнаме, которая была прервана из-за непреодолимых разногласий двух сторон:

"Я думаю, Трамп и Путин очень быстро обнаружат, что у них нет никаких оснований для заключения сделки. Начать с того, что Трамп хочет безотлагательного прекращения огня, а разговор о мирном договоре отложить на будущее в то время, как Путин хочет говорить об условиях мирного соглашения сейчас. То есть по большому счету у них нет точки соприкосновения. Есть ли возможность, что президент Трамп согласится с какими-то требования Кремля и поставит Киев перед необходимостью идти на значительные уступки, не получив предварительного согласия украинского руководства? Я сомневаюсь в этом, поскольку, как мне кажется, европейцы убедили его, что Киев не согласится с непомерными требованиями Кремля и они поддержат украинцев. Поэтому Трамп вряд ли объявит о сделке с Путиным, у которой нет шансов на успех. Я подозреваю, что президент Трамп решил пойти на встречу с Путиным исключительно основываясь на уверенности в своих способностях договориться о чем-либо на выгодных для него условиях. Если результат будет для него явно проигрышным, он попросту откажется от такой сделки".

Вместе с тем нельзя полностью исключить возможность договоренности, считает Марк Катц, поскольку Путин может представить российской аудитории как победу заключение долгосрочного перемирия с Украиной:

"В действительности, заключение перемирия может быть в интересах Путина, потому что за прекращением боевых действий последует потеря внимания Запада и в особенности администрации Трампа к этому конфликту, наверняка последуют призывы к восстановлению экономических связей с Россией. То есть в некотором смысле согласие на перемирие было бы мудрым с точки зрения Путина решением. Но я сомневаюсь, что он пойдет на это, поскольку он продолжает думать, что он может победить в этой войне" – говорит эксперт.

Как сообщают информационные агентства, вечером в четверг Трамп выступит с новыми заявлениями о своей предстоящей встрече с Путиным – в 8 часов по московскому времени.