Ушаков: время переговоров на Аляске зависит от того, как пойдёт дискуссия

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что главной темой встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет война в Украине, которую Ушаков назвал "украинским кризисом".

Ушаков отметил, что переговоры пройдут "с учётом обсуждений, которые были проведены в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом".

По его словам, будут затронуты и проблемы двусторонних отношений США и России, а также "самые острые региональные и международные вопросы". Ушаков сказал, что продолжительность переговоров будет зависеть от того "как пойдёт дискуссия". Они начнутся на военной базе "Элмендорф — Ричардсон" в Анкоридже в 22:30 по московскому времени в пятницу со встречи Трампа и Путина тет-а-тет с участием переводчиков.

По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция президентов США и России.

Вместе с Путиным на Аляску прибудет делегация в составе главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Андрея Белоусова, министра финансов Антона Силуанова, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, а также самого Ушакова. Они проведут переговоры с американской делегацией после личной встречи Путина и Трампа.

Ушаков также заверил журналистов, что после окончания переговоров российская делегация "незамедлительно вернётся в Россию".